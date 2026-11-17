El PRO fijó públicamente su posición frente al proyecto de reforma electoral que impulsa el Gobierno de Javier Milei y confirmó que acompañará la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

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La postura fue difundida a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial del partido en la red social X, en medio de las negociaciones parlamentarias para avanzar con los cambios en el sistema electoral de cara a las elecciones de 2027.

En el marco de la discusión sobre la reforma electoral, desde el PRO reafirmamos una posición que venimos sosteniendo desde hace tiempo: es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia. También acompañamos la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, para que sean designados por la Cámara de Diputados. Respecto del resto de los puntos de la reforma, consideramos positivo que se abra una discusión amplia que permita construir consensos y alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar. — PRO (@proargentina) November 17, 2026

El comunicado establece tres definiciones concretas sobre los cambios electorales que se encuentran en discusión.

Por un lado, el partido manifestó su acompañamiento a la suspensión de las PASO. De esta manera, se suma a los sectores políticos que respaldan la posibilidad de que las primarias no se realicen durante el calendario electoral de 2027.

En segundo lugar, expresó su apoyo a eliminar la elección directa de los parlamentarios del Mercosur (Parlasur). La propuesta consiste en que esos representantes argentinos sean designados por la Cámara de Diputados, en lugar de ser elegidos mediante el voto popular.

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Finalmente, el PRO insistió en la necesidad de avanzar con Ficha Limpia y consideró que el resto de los puntos de la reforma debe discutirse de manera amplia.

"Consideramos positivo que se abra una discusión amplia que permita construir consensos y alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar", expresó el espacio.

La definición deja en claro que el respaldo del PRO no implica un acompañamiento automático a la totalidad de la reforma electoral, sino que estará sujeto a la discusión de cada uno de sus componentes.

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La postura del PRO se conoce mientras el oficialismo busca reunir los apoyos necesarios en el Senado para avanzar con la reforma electoral.

En este escenario, el posicionamiento del partido que conduce Mauricio Macri se convierte en una definición relevante dentro de las negociaciones parlamentarias, aunque todavía resta conocer qué modificaciones tendrá finalmente el proyecto y cuáles serán los acuerdos alcanzados con los bloques dialoguistas.