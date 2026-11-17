El Senado inició el debate en comisión del proyecto de reforma electoral, cuyo eje central es la suspensión de las PASO, aunque hoy no se firmará el dictamen, según confirmó el senador libertario Agustín Coto

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El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, dijo que "no hay voluntad de sacar dictamen hoy, sino que se pasará a un cuarto intermedio hasta mañana".

El oficialismo consiguió quórum para habilitar el debate en la comisión de Asuntos Constitucionales, con la presencia de libertarios y aliados.

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En la reunión estuvieron presentes, Patricia Bullrich, los legisladores aliados Carlos "Camau" Espínola, Alejandra Vigo, y los radicales Rodolfo Súarez y Eduardo Vischi, Carolina Moises de Convicción Federal, y el justicialista Jorge Capitanich, quien ingresó luego que el oficialismo formara el quórum reglamentario.

El texto que impulsa el Gobierno contempla la suspensión de las PASO para la elección del 2027, y habilita una lista colectora que permite que sumen votos para la fórmula presidencial, que genera diversos cuestionamientos entre los aliados

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