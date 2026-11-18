Javier Milei aseguró que buscará la reelección en 2027 y se mostró confiado en conseguir un triunfo de La Libertad Avanza en primera vuelta. Lo hizo durante el cierre de las Jornadas Monetarias y Cambiarias, organizadas por el Banco Central (BCRA) en el Palacio Libertad, donde aprovechó su exposición para defender el rumbo económico de su gestión y lanzar un mensaje político de cara a los próximos comicios.

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“Para quien sea mi sucesor en el 2031… porque voy a ser reelecto”, afirmó el mandatario ante un auditorio que contó con una importante presencia de jóvenes.

En otro tramo de su discurso, se dirigió directamente a ese sector y destacó su peso dentro del padrón electoral. “Ustedes son los que van a salvar el país. Dicho sea de paso, son el 70% del padrón. No tengan dudas de que vamos a ganar en primera vuelta”, expresó, mientras recibía aplausos de los presentes.

La actividad contó con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Durante su intervención, Milei realizó un balance de los resultados económicos de su gestión y volvió a cuestionar la situación que recibió al asumir en diciembre de 2023.

El Presidente sostuvo que su Gobierno recibió una economía atravesada por desequilibrios fiscales y monetarios. Entre los indicadores que mencionó, destacó un déficit fiscal consolidado equivalente a 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), pasivos remunerados del Banco Central que representaban cuatro veces la base monetaria y una inflación que, según describió, avanzaba a un ritmo del 1,5% diario.

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En ese contexto, aseguró que el país estaba frente a una posible crisis de una magnitud histórica y cuestionó a los sectores opositores. También sostuvo que, de haberse profundizado ese escenario, la caída de la actividad económica podría haber alcanzado entre el 10% y el 15%.

Al referirse a la evolución de los precios, Milei reconoció que la inflación no está bajando a la velocidad que esperaba. Sin embargo, defendió el programa económico y rechazó las propuestas que plantean recurrir a una mayor emisión monetaria para impulsar la actividad.

Otro de los ejes centrales de su exposición fue la política tributaria. Milei reiteró su rechazo a la presión impositiva y afirmó: “Para mí los impuestos son un robo”.

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En esa línea, anticipó que cualquier superávit fiscal superior al proyectado será destinado a reducir la carga tributaria. Además, planteó como objetivo devolverles a los argentinos, hasta 2031, el equivalente a 500.000 millones de dólares.

El jefe de Estado también defendió el ajuste del gasto público y aseguró que su administración continuará trabajando para reducirlo al mínimo nivel posible. Durante su repaso económico, mencionó además la evolución de los salarios y las tarifas. Según los números que presentó, el salario real registró una recuperación del 10%, mientras que los ingresos del sector no registrado crecieron un 55%. En cuanto a las tarifas, sostuvo que ya se recompuso cerca del 95% de los valores y que ese proceso está prácticamente terminado.

Con sus declaraciones, Milei volvió a poner en escena su intención de competir por un segundo mandato y anticipó un escenario electoral favorable para La Libertad Avanza en 2027, mientras busca consolidar el respaldo político a su programa económico.