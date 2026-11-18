El río Paraná continúa generando preocupación en distintas localidades del país. Este 18 de noviembre, nueve puertos permanecen por encima de sus respectivos niveles de evacuación, en un contexto de crecida que afecta a localidades de cuatro provincias y mantiene en alerta a las autoridades.

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De acuerdo con las mediciones del Instituto Nacional del Agua (INA), el fenómeno presenta diferentes comportamientos según el tramo de la cuenca: mientras algunos sectores comienzan a mostrar señales de estabilización o leves descensos, otros todavía registran alturas que superan los parámetros establecidos para la evacuación.

El escenario se ve condicionado, además, por el pronóstico de nuevas precipitaciones sobre la Cuenca del Plata, que podrían sostener los elevados niveles del río durante las próximas semanas.



Entre los puntos más comprometidos se encuentra San Javier, donde el río alcanzó los 7,84 metros, frente a una cota de evacuación establecida en 6,50 metros. Esto representa una diferencia de 1,34 metros por encima del límite.

También se destacan los registros de Paraná, con 5,70 metros frente a una referencia de evacuación de 5 metros; Hernandarias, con 6,42 metros sobre una cota de 6 metros; y Diamante, donde el nivel llegó a 5,85 metros, superando en 35 centímetros el umbral establecido.

En Santa Fe capital, el Paraná registró 5,85 metros, mientras que en La Paz llegó a 6,24 metros. En tanto, Goya alcanzó los 5,76 metros, Reconquista los 5,61 y Esquina los 5,44.

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Los registros corresponden a las mediciones difundidas el 18 de noviembre y reflejan la magnitud de la creciente en distintos sectores de la región.



La dimensión de la crecida también se refleja en el impacto social. Según datos de la Agencia Federal de Emergencias, más de 4.500 personas fueron evacuadas o debieron abandonar sus viviendas por sus propios medios en las provincias de Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.

Además, otras localidades permanecen bajo seguimiento por encontrarse por encima de sus niveles de alerta. Es el caso de Victoria, que registró 4,76 metros, y San Lorenzo, con 5,34 metros.

En Rosario, el río alcanzó los 4,86 metros, todavía por debajo de los niveles de alerta y evacuación, aunque las proyecciones anticipan un posible incremento durante las próximas semanas.



Las proyecciones del Instituto Nacional del Agua anticipan que la onda de crecida continuará desplazándose hacia el sur. Desde los organismos técnicos advierten que se trata de estimaciones sujetas a márgenes de incertidumbre y que la evolución dependerá de los aportes de agua y las condiciones meteorológicas.

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Uno de los factores que genera mayor preocupación es el pronóstico de precipitaciones para los próximos siete días en distintos sectores de la Cuenca del Plata. Se esperan lluvias importantes en el Alto Paraná, las cuencas del río Iguazú y el área comprendida entre Yacyretá y Corrientes. Estos aportes podrían retrasar el descenso de los niveles y sostener la presión sobre las localidades ribereñas.