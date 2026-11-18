El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, que tiene entre sus principales imputados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo, Máximo Kirchner, se reanudará este miércoles con una nueva etapa de la lectura de las acusaciones. El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) comenzará a abordar el expediente Hotesur, luego de completar la exposición correspondiente a Los Sauces.

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La audiencia marcará el avance hacia uno de los tramos centrales del proceso judicial, que investiga presuntas maniobras de lavado de activos a través de los negocios inmobiliarios y hoteleros de la familia Kirchner y sus vínculos comerciales con empresarios beneficiados por contratos de obra pública.

La lectura de la acusación por Hotesur se había postergado debido a planteos de distintas defensas, que al comienzo del debate oral, tras la unificación de los expedientes, señalaron que no habían contado con el tiempo suficiente para preparar sus intervenciones. Inicialmente, el juicio por este expediente estaba previsto para marzo de 2027, pero la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que ambas causas se tramitaran en un único proceso.

En esta nueva etapa, la acusación estará centrada en los alquileres de los hoteles pertenecientes a la familia Kirchner a la firma Valle Mitre, vinculada al empresario Lázaro Báez.

La investigación busca determinar si esas operaciones comerciales fueron utilizadas para canalizar fondos de origen ilícito y darles apariencia de legalidad mediante el pago de alquileres por parte de empresas relacionadas con el empresario.

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El expediente forma parte de una investigación más amplia sobre los vínculos económicos entre la familia Kirchner y empresarios que recibieron contratos de obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En la última audiencia, el tribunal concluyó con la lectura de la acusación presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) en el tramo Los Sauces. Allí se investigan los alquileres de propiedades de la familia Kirchner al Grupo Báez y al Grupo Indalo, perteneciente al empresario Cristóbal López.

Entre las hipótesis de los acusadores aparecen los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos y dádivas.

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Según la acusación fiscal, Néstor y Cristina Kirchner habrían dirigido y controlado una organización que utilizaba su posición en el Estado para beneficiar a determinados empresarios y, posteriormente, recibir parte de los fondos mediante distintas operaciones comerciales e inmobiliarias.

Los representantes de la acusación también señalaron que la sociedad Los Sauces habría funcionado como una estructura para canalizar fondos a través de alquileres y otras operaciones. En ese sentido, cuestionaron la composición de su directorio y los vínculos personales de quienes lo integraban con la familia Kirchner.

La Fiscalía también hizo referencia al crecimiento de las empresas vinculadas a Lázaro Báez y al inicio de la adquisición de propiedades y emprendimientos hoteleros por parte de la familia Kirchner a partir de 2008.

En paralelo, el TOF 5 incorporó los miércoles al cronograma de audiencias con el objetivo de avanzar a un ritmo de tres sesiones semanales y evitar nuevas demoras en el desarrollo del debate.

El tribunal está integrado por los jueces José Michilini, Adriana Pallioti y Fernando Machado Pelloni.

Con la reanudación de las audiencias y el comienzo de la lectura de la acusación por Hotesur, el proceso avanzará sobre las operaciones hoteleras que involucran a la expresidenta, a Máximo Kirchner y a otros imputados.

El juicio deberá determinar las responsabilidades penales de los acusados frente a las hipótesis planteadas por la Fiscalía y las querellas, en una de las investigaciones judiciales de mayor relevancia política de los últimos años.