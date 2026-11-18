El Gobierno nacional consiguió el dictamen para tratar el proyecto de Reforma Electoral en la Cámara de Senadores el próximo jueves 26, luego de aceptar retirar las listas colectas en su iniciativa, con el objetivo de conseguir las firmas necesarias para continuar el avance del dictamen que contempla, entre otras medidas, la suspensión de las elecciones PASO en 2027.

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La decisión de retirar las listas colectores fue anunciada por Patricia Bullrich, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, en el marco de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que comenzó a las 12:00hs.

Las listas colectoras eran el principal obstáculo para alcanzar el consenso, pese a que la modificación fue negociada por la Casa Rosada y los gobernadores aliados.

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Este sistema hubiese permitido que distintas listas de candidatos legislativos compartan una misma candidatura presidencial, una alternativa que los mandatarios provinciales consideran útil para mantener sus estructuras políticas y sus posibilidades de representación en el Congreso. Sin embargo, la propuesta no fue aceptada por el PRO, Provincias Unidas, y otras fuerzas provinciales.

De esta manera se mantendrá el sistema tradicional de votos, a su vez, se acordó que se mantendrá Ficha Limpia, por el cual no podrán ser candidatos los condenados en segunda instancia por delitos dolosos.

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Y también se decidió incorporar publicidad gratuita para los partidos políticos, que el Gobierno había decidido eliminar.

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En este sentido, Bullrich mencionó que se resolvió ”reducir al 50% la publicidad electoral en radio y televisión, con el objetivo de generar un mayor equilibrio en las posibilidades de difusión de las distintas fuerzas políticas, evitando que la capacidad de recaudación sea el único factor que determine su visibilidad".

Además, la jefa del bloque oficialista informó que se modificará el artículo 71 del Código Electoral para eliminar restricciones a la actividad comercial, cultural y social durante las jornadas electorales, al considerar que responden a una dinámica social que ya no existe.

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Por otro lado, el oficialismo necesitaba reunir al menos 10 firmas dentro de los 19 integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Para esto, La Libertad Avanza ya contaba con seis representantes propios pero dependía del acompañamiento de otros bloques para alcanzar ese número.

Tras confirmarse el dictamen del proyecto, el debate de esta reforma tendrá lugar el próximo jueves, en la última sesión del periodo ordinario. Y dentro del Senado, el oficialismo, deberá de reunir al menos 37 votos para poder aprobar la medida.