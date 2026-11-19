La tragedia por la explosión registrada en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, sumó una nueva víctima fatal. Este jueves se confirmó la muerte de uno de los trabajadores de la empresa de gas que había resultado gravemente herido durante el siniestro ocurrido el viernes 13 de noviembre. De esta manera, ya son dos las personas fallecidas.

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El operario permanecía internado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires debido a las graves quemaduras que sufrió durante la explosión. Según trascendió, las lesiones afectaban casi todo su cuerpo. Hasta el momento, no se informó oficialmente su identidad.

El episodio dejó inicialmente un saldo de 30 heridos de distinta consideración. De acuerdo con las últimas informaciones, otras cuatro personas continúan internadas en estado grave, con quemaduras que comprometen entre el 40% y el 90% de sus cuerpos.

El estallido se produjo el viernes 13 de noviembre, en una zona comercial del centro de Remedios de Escalada. El incidente se desencadenó cuando una máquina tuneladora, utilizada durante trabajos de renovación de la red de gas, dañó una cañería de distribución.

La explosión provocó un incendio que alcanzó distintos locales comerciales y obligó a evacuar viviendas y establecimientos de la zona. El operativo de emergencia contó con la intervención de bomberos, personal policial y equipos especializados.

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La magnitud del siniestro generó importantes daños materiales y dejó decenas de personas heridas, además de la primera víctima fatal registrada durante la jornada del accidente.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 6 descentralizada, a cargo de la fiscal Yanina Estévez, que busca determinar las circunstancias en las que se produjo la explosión y establecer las posibles responsabilidades.

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