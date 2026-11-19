El Senado de la Nación lleva adelante este jueves una sesión clave para el cierre del período de sesiones ordinarias, con un amplio temario que incluye la nueva Ley de Discapacidad, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

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La convocatoria fue acordada durante una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. El debate está previsto para las 11:00 y representa una instancia importante para el oficialismo, que busca avanzar con distintas iniciativas antes de finalizar noviembre.

Para abrir la sesión, La Libertad Avanza necesita reunir el quórum reglamentario de 37 legisladores. El bloque oficialista cuenta con 21 senadores y espera sumar el acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical y representantes de fuerzas provinciales.

Uno de los proyectos centrales es la denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. La iniciativa propone reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente de prestaciones y financiamiento destinado a las personas con discapacidad. Además, contempla mecanismos de control sobre los recursos y establece un cronograma para regularizar las deudas que el Estado mantiene con los prestadores del sistema.

El proyecto también busca brindar mayor previsibilidad al sector y garantizar la continuidad de las prestaciones. Durante el debate en comisión, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó el consenso alcanzado entre las distintas fuerzas políticas para avanzar con la propuesta.

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El oficialismo pretende conseguir la aprobación definitiva en el Senado y completar así el recorrido legislativo de la iniciativa.

Otro de los puntos de mayor relevancia será el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incorpora la restitución de la Ley de Tierras, derogada mediante el DNU 70/2023.

La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en octubre y contempla modificaciones en materia de expropiaciones, regularización dominial y procedimientos de desalojo. Uno de los aspectos centrales es la recuperación de la Ley 26.737, sancionada en 2011, que establece límites a la titularidad extranjera de tierras rurales en el país. Entre sus disposiciones, la normativa fija un límite del 15% para la propiedad extranjera sobre el total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.

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Si el Senado aprueba el proyecto sin modificaciones, la legislación recuperará su vigencia y quedará restablecido el régimen de restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

El temario también incluye la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional que permite centralizar y simplificar los procedimientos para solicitar protección de invenciones en distintos países.

El proyecto ya pasó por la Cámara de Diputados, donde recibió modificaciones y se incorporó una reserva sobre el capítulo II, vinculada con los reclamos de la industria farmacéutica nacional.

La discusión adquiere relevancia en el marco del acercamiento comercial entre Argentina y Estados Unidos. La adhesión al tratado forma parte de los compromisos relacionados con la propiedad intelectual y la cooperación económica entre ambos países.

Además de las tres iniciativas principales, los senadores tienen previsto abordar otros asuntos legislativos. Entre ellos se encuentra la denominada Ley Joaquín, que establece medidas de seguridad para el equipamiento deportivo y recreativo en instituciones públicas y privadas, con el objetivo de prevenir accidentes.

También se debatirán propuestas vinculadas con el régimen de cabotaje, la Marina Mercante, la admisión temporaria y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Otro de los asuntos previstos es la designación de representantes parlamentarios para integrar el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, organismo encargado de monitorear los lugares de detención y promover políticas para prevenir los malos tratos.

La sesión de este jueves forma parte de una serie de actividades que el oficialismo pretende completar antes del cierre del período ordinario.

Para el miércoles 25 de noviembre está prevista la presentación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante la Cámara alta, donde deberá brindar su informe de gestión.

En tanto, el jueves 26 se espera el tratamiento de la reforma electoral, que incluye la discusión sobre la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El Gobierno busca avanzar con una agenda legislativa amplia y conseguir acuerdos con los bloques aliados para aprobar proyectos considerados prioritarios antes de que finalice noviembre.