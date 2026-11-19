La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 que habían eliminado los controles estatales sobre los aumentos de las empresas de medicina prepaga. Este fallo restablece las facultades de la Superintendencia de Servicios de Salud para fiscalizar y autorizar los incrementos de las cuotas de los planes médicos.

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La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y constituye la primera declaración de inconstitucionalidad del máximo tribunal sobre el decreto del Gobierno nacional. El pronunciamiento podría tener impacto sobre unas 500 causas similares que todavía se encuentran pendientes de resolución.

El expediente se originó tras una demanda de una afiliada a Swiss Medical, cuya cuota aumentó un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. La presentación cuestionó los incrementos aplicados luego de la desregulación dispuesta por el Gobierno nacional y reclamó que se restituyera la intervención de la autoridad estatal. Según el planteo, si se hubiera mantenido el esquema anterior, el aumento previsto para enero de 2024 habría sido poco más del 6%.

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La causa había sido resuelta previamente por la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que declaró inconstitucionales los mismos dos artículos del DNU. Los camaristas en ese fallo consideraron que el Poder Ejecutivo no había acreditado las circunstancias excepcionales que exige la Constitución para modificar mediante un decreto de necesidad y urgencia una ley aprobada por el Congreso.

En ese sentido, señalaron que la modificación del régimen de medicina prepaga no justificaba una intervención legislativa inmediata y que las referencias generales a la crisis económica no eran suficientes para eludir el trámite parlamentario.

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Con la decisión de la Corte, la autoridad de aplicación deberá recuperar las atribuciones de fiscalización y autorización de los aumentos, de acuerdo con el régimen establecido por la Ley 26.682. En el caso particular, Swiss Medical deberá gestionar ante la Superintendencia de Servicios de Salud la aprobación de los incrementos que pretenda aplicar a la cuota de la afiliada.

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