El consumo de carne vacuna continúa en retroceso en la Argentina. Durante octubre registró una caída interanual del 11,2%, en un escenario marcado por el aumento de los precios y la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores.

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De acuerdo con el último informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo per cápita anual se ubicó en 44,5 kilos por habitante. Esto representa una reducción de 5,6 kilos respecto del promedio registrado en octubre de 2025.



Las cifras también reflejan la magnitud de la retracción en el mercado interno. Durante los primeros diez meses de 2026, el consumo total de carne vacuna alcanzó 1,698 millones de toneladas, unas 221.100 toneladas menos que en el mismo período del año pasado.



Uno de los factores que explica el menor consumo es el encarecimiento de la carne vacuna. Según CICCRA, el producto acumuló un incremento interanual del 38,9%, seis puntos porcentuales por encima de la inflación registrada en el mismo período. A esto se suma una menor disponibilidad de hacienda para faena en los mercados, otro elemento que impacta sobre la oferta y los valores que llegan al consumidor.



Los aumentos se reflejaron en prácticamente todos los cortes. La carne picada común encabezó las subas interanuales, con un incremento del 47,2%. Le siguieron el cuadril, con el 45%; el asado, con el 44%; la nalga, con el 43,7%; y la paleta, con el 42,8%. En tanto, las hamburguesas congeladas registraron una suba todavía mayor, del 52,3% interanual.

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En contraste con la evolución de la carne vacuna, el pollo tuvo un aumento de precios considerablemente menor: acumuló una suba interanual del 26,6%.



De esta manera, los últimos datos muestran el impacto de la situación económica sobre uno de los productos históricamente centrales de la mesa argentina, con un consumo que continúa perdiendo terreno frente a otras alternativas más accesibles.

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