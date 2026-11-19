El Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, reveló que el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) cayó un 1,27% en noviembre respecto al mes anterior y está casi un 11% por debajo a comparación del mismo período del año 2025.

Ads

La confianza de los consumidores volvió a ser negativa luego de dos meses en alza, sumándose a las oscilaciones que muestran la mayoría de los indicadores de la Argentina

Así, la "situación Macroeconómica registró un aumento de 3% en noviembre, mientras que los restantes componentes mostraron disminuciones: Bienes Durables e Inmuebles cayó 2,08% y Situación Personal 5,38%".

En cuanto a los niveles socioeconómicos, la publicación expuso que "los hogares de ingresos bajos mostraron un aumento de 2,42%, mientras que los hogares de ingresos altos registraron una disminución de 2,98%".

Puede interesarte

En el desglose territorial, el trabajo reveló que el ICC aumentó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Interior, mientras que disminuyó en el Gran Buenos Aires (GBA).

Ads

Respecto de la evolución histórica, el informe detalló que "el pico del ICC en el actual gobierno se registró en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos; desde entonces, el índice acumula una caída de 13,49%".

En tanto, se recordó que "desde el piso alcanzado en enero de 2024 —tras las primeras medidas del presidente Milei—, cuando el índice había caído a 35,60 puntos, el ICC acumula una suba de 15,14%".

Ads