El dato surge de la décima edición de la Encuesta Rápida de UNICEF, realizada durante septiembre de 2026 en 1.865 hogares de todo el país. La cifra representa un aumento de diez puntos porcentuales respecto de agosto de 2025, cuando el indicador alcanzaba al 31% de las familias.

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El estudio también señala que el 45,2% de las niñas y los niños vive en situación de pobreza, lo que equivale a más de 5,3 millones de menores de edad.

Uno de los aspectos más preocupantes del informe es el crecimiento del endeudamiento familiar. Actualmente, la mitad de los hogares con chicos tiene al menos una deuda, cuatro puntos porcentuales más que el año pasado.

Entre las principales razones para recurrir al crédito aparecen la compra de alimentos, el pago de servicios básicos y los gastos de vivienda. En particular, el 42% de los hogares endeudados pidió dinero para comprar comida.

Además, el 43% de las familias reconoció que tuvo que dejar de comprar algún alimento por falta de recursos, frente al 29% registrado en 2025. El relevamiento también detectó que en el 37% de los hogares los adultos redujeron las porciones de comida.

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Las dificultades económicas también impactan en la salud. El 36% de los hogares no pudo asistir al médico o al dentista por falta de dinero, mientras que el 21% dejó de comprar medicamentos.

Ante la falta de ingresos, los hogares implementaron distintas estrategias para sostener sus necesidades básicas. El 60% comenzó a comprar alimentos más baratos, el 45% aumentó sus horas de trabajo y el 40% recurrió al endeudamiento para cubrir gastos cotidianos.

También se registraron recortes en actividades destinadas a los chicos. El 39% redujo los gastos de recreación infantil y el 29% suspendió actividades deportivas o culturales.

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La situación es todavía más compleja entre quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), donde el 57% de esos hogares manifestó que sus ingresos no alcanzan para afrontar los gastos mensuales.

En relación con las obligaciones alimentarias, UNICEF indicó que el 58% de las mujeres que deberían recibir una cuota para sus hijos no percibe ese dinero.

El relevamiento también encendió alertas sobre el bienestar emocional de los adolescentes. El 36% manifestó sentirse ansioso, el 30% angustiado y el 18% deprimido. Se trata de los valores más altos registrados en la serie histórica de UNICEF para estos indicadores.

Además, el organismo advirtió sobre el impacto de las dificultades económicas en las oportunidades educativas, recreativas y de desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Desde UNICEF señalaron la importancia de fortalecer los mecanismos de protección de ingresos, entre ellos la AUH, las asignaciones familiares y las transferencias destinadas a los sectores más vulnerables.

Los resultados reflejan un cambio de tendencia respecto de 2025 y vuelven a poner en evidencia las dificultades que atraviesan millones de familias argentinas para sostener sus gastos básicos.