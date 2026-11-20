El sistema de la tarjeta SUBE tendrá una interrupción temporal este domingo 22 de noviembre, entre las 00 y las 12:00, debido a tareas de actualización tecnológica.

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Según se informó oficialmente, los trabajos tienen como objetivo optimizar el funcionamiento del sistema y alcanzarán tanto a las operaciones presenciales como a las plataformas digitales.

Entre los servicios que estarán suspendidos se encuentran la compra y acreditación de cargas, tanto electrónicas como presenciales, la aplicación SUBE, la consulta de saldo, el sitio web oficial y la atención telefónica. Además, durante esas 12 horas tampoco estará disponible la consulta de colectivos en tiempo real mediante la aplicación Cuándo SUBO.

A pesar de la suspensión de estos servicios, los pasajeros podrán utilizar el transporte público con normalidad si cuentan con saldo disponible en sus tarjetas SUBE físicas o digitales.

Para quienes no tengan crédito suficiente, también estarán habilitados otros medios de pago en colectivos y subtes. Entre las alternativas se encuentran las tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto, los dispositivos con tecnología NFC, como celulares asociados a esas tarjetas, y los códigos QR de billeteras electrónicas habilitadas.

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Ante la interrupción, se recomienda a los usuarios verificar cuánto dinero tienen disponible y realizar las recargas necesarias antes de la medianoche del sábado. Desde el sistema también recordaron que el límite máximo de carga de la tarjeta SUBE es de $40.000.

La normalización de los servicios está prevista para el domingo a partir de las 12:00, una vez finalizadas las tareas de actualización. Hasta entonces, quienes necesiten utilizar el transporte público deberán anticipar sus gestiones o recurrir a los medios de pago alternativos disponibles.

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