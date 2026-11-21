La morosidad de las familias argentinas con el sistema financiero cayó por segundo mes consecutivo en septiembre y se ubicó en el 12%, según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su último reporte sobre bancos. El indicador registró un descenso de 0,61 puntos porcentuales respecto de agosto, aunque mantiene un incremento cercano al 5% en la comparación interanual.

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Pese a la mejora mensual, el organismo monetario advirtió que los hogares continúan enfrentando dificultades para cumplir con sus compromisos financieros, en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo y las consecuencias de la retracción económica.

De acuerdo con el análisis técnico del BCRA, la reducción de la morosidad estuvo vinculada con una caída real del 4,03% en el saldo de los créditos en situación irregular. Este movimiento respondió tanto a un leve incremento del volumen total de financiamiento destinado a las personas como al traslado de parte de la cartera considerada “incobrable” hacia partidas fuera de balance por parte de algunas entidades financieras.

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En paralelo con la moderación del índice de morosidad, las estadísticas oficiales reflejaron una marcada expansión de las refinanciaciones de deuda. Se trata de un mecanismo al que recurren cada vez más hogares para extender los plazos de pago y readecuar las cuotas frente a las dificultades para afrontar sus obligaciones.

Según los datos del organismo, en septiembre el saldo de créditos refinanciados representó el 3,9% del total del financiamiento otorgado a las familias. La proporción se ubicó considerablemente por encima del promedio histórico de la última década, que ronda el 1%.

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Además, el informe detalló que, dentro de la cartera en situación irregular, los saldos sometidos a procesos de refinanciación alcanzaron el 24,1%. El porcentaje también superó el promedio del 16% registrado durante los últimos diez años.

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Si bien las refinanciaciones permiten moderar el deterioro inmediato de los indicadores de morosidad bancaria, también extienden los compromisos financieros de los hogares y prolongan sus períodos de endeudamiento.

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