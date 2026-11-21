Una mujer es víctima de femicidio cada 29 horas en Argentina
El Observatorio Nacional MuMaLá advirtió que el país atraviesa una situación de emergencia por la violencia contra la mujer.
El Observatorio Nacional MuMaLá contabilizó 266 femicidios y muertes asociadas al género entre el primero de enero al 20 de noviembre de 2026 en Argentina. De acuerdo a este relevamiento, durante este periodo se registró un crimen cada 29 horas, la mayor frecuencia desde 2020. A su vez, se registraron 788 intentos de femicidio.
En este mismo informe se reveló que 207 chicos quedaron sin sus madres. La organización denunció un fuerte retroceso en las políticas de protección y exigió declarar la emergencia nacional.
De las 266 muertes registradas, 194 fueron femicidios directos, 32 femicidios vinculados (21 de niños o varones y 11 de niñas o mujeres), 21 asesinatos en contextos de narcotráfico y crimen organizado, 10 suicidios feminicidas y 9 trans/travesticidios. Este relevamiento también identificó un crimen de odio y otras nueve muertes violentas asociadas al género, ocurridas durante robos u otros delitos.
Por otro lado, uno de los datos destacados por el observatorio es que el 61% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la víctima o en una vivienda compartida, mientras que, el 62% fue cometido por parejas, ex parejas o familiares. A su vez, de acuerdo al informe, la edad promedio de las víctimas fue de 37 años, aunque entre las personas asesinadas también hubo 30 niñas y adolescentes de hasta 18 años y 21 mujeres mayores de 60.
Este documento, señaló que el 11% de las mujeres asesinadas había realizado denuncias previas contra sus agresores. Entre los casos relevados, el 66% contaba con una orden de restricción o perimetral y el 14% tenía botón antipánico.
Y en cuanto a la distribución territorial, la tasa nacional se ubicó en un femicidio cada 100.000 mujeres. Las jurisdicciones con los índices más elevados fueron Santa Fe, con 2,4; Santiago del Estero, con 2,3; San Luis, con 1,8; y Misiones y Salta, ambas con 1,5.
El informe fue elaborado por el Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos”, y fue difundido en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemora cada 25 de noviembre.