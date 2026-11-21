El Observatorio Nacional MuMaLá contabilizó 266 femicidios y muertes asociadas al género entre el primero de enero al 20 de noviembre de 2026 en Argentina. De acuerdo a este relevamiento, durante este periodo se registró un crimen cada 29 horas, la mayor frecuencia desde 2020. A su vez, se registraron 788 intentos de femicidio.

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En este mismo informe se reveló que 207 chicos quedaron sin sus madres. La organización denunció un fuerte retroceso en las políticas de protección y exigió declarar la emergencia nacional.

De las 266 muertes registradas, 194 fueron femicidios directos, 32 femicidios vinculados (21 de niños o varones y 11 de niñas o mujeres), 21 asesinatos en contextos de narcotráfico y crimen organizado, 10 suicidios feminicidas y 9 trans/travesticidios. Este relevamiento también identificó un crimen de odio y otras nueve muertes violentas asociadas al género, ocurridas durante robos u otros delitos.

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Por otro lado, uno de los datos destacados por el observatorio es que el 61% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la víctima o en una vivienda compartida, mientras que, el 62% fue cometido por parejas, ex parejas o familiares. A su vez, de acuerdo al informe, la edad promedio de las víctimas fue de 37 años, aunque entre las personas asesinadas también hubo 30 niñas y adolescentes de hasta 18 años y 21 mujeres mayores de 60.

Este documento, señaló que el 11% de las mujeres asesinadas había realizado denuncias previas contra sus agresores. Entre los casos relevados, el 66% contaba con una orden de restricción o perimetral y el 14% tenía botón antipánico.

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Y en cuanto a la distribución territorial, la tasa nacional se ubicó en un femicidio cada 100.000 mujeres. Las jurisdicciones con los índices más elevados fueron Santa Fe, con 2,4; Santiago del Estero, con 2,3; San Luis, con 1,8; y Misiones y Salta, ambas con 1,5.

El informe fue elaborado por el Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos”, y fue difundido en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemora cada 25 de noviembre.

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