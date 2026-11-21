Según un informe realizado por la Universidad Austral, el 37% de los niños de 4 años del país ya utiliza, sea propio o prestado, un teléfono celular. Mientras que el porcentaje aumenta a un 87% en los niños de 12 años y llega a un 96% entre los adolescentes de 17.

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Los datos revelados, advierten sobre la utilización temprana de las pantallas, la exposición a contenidos que podrían ser dañinos y las consecuencias que genera el uso intensivo de la tecnología durante la infancia y adolescencia. Y en ese punto las redes sociales son un factor clave: ocho de cada diez menores de 13 años las utilizan.

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El estudio, titulado “Conectados y en riesgo”, fue elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia, en el marco del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora todos los 20 de noviembre. El trabajo reúne estadísticas de organismos nacionales e internacionales y relevamientos propios sobre el uso de dispositivos digitales entre chicos de 4 a 17 años.

Los principales datos que este informe remarca son que el 95% de los menores entre 9 y 17 años tiene celular propio y que la edad promedio para recibir el primer teléfono es de 9,6 años. Además, el 79% de los menores de 13 años utiliza redes sociales, pese a que distintas plataformas establecen esa edad como requisito mínimo de acceso.

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