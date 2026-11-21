El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires avanzó este sábado en la reorganización de su estructura interna con la designación de Máximo Kirchner como presidente del Congreso partidario, en el marco de un entendimiento político con el gobernador Axel Kicillof.

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La definición se concretó durante un encuentro desarrollado en la sede del PJ en La Plata, bajo una modalidad mixta que combinó la presencia de dirigentes con la participación virtual de congresales de distintos municipios bonaerenses. La reunión se extendió durante aproximadamente 15 minutos y permitió formalizar las nuevas autoridades.

La llegada del referente de La Cámpora a la conducción del Congreso forma parte de las negociaciones entre el kirchnerismo y el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que responde a Kicillof. El acuerdo apunta a preservar la convivencia partidaria y evitar que las diferencias internas profundicen las divisiones dentro del justicialismo.

Aunque el mandatario provincial no participó personalmente del encuentro, su sector estuvo representado por distintos funcionarios y dirigentes. Entre los presentes se encontraron la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Gobierno Carlos Bianco y referentes municipales del peronismo.

Además de la designación de Kirchner, se resolvió que Axel Kicillof, Teresa García, Verónica Magario y el propio Máximo Kirchner representen al PJ bonaerense ante el Congreso Nacional del partido.

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La jornada también permitió completar la integración de diferentes organismos internos, entre ellos la Mesa Directiva, la Junta Electoral, el Tribunal de Disciplina y la Comisión Fiscalizadora.

En la distribución de responsabilidades quedaron representados dirigentes de las distintas corrientes del justicialismo provincial. Pablo Zurro fue designado vicepresidente primero, Carlos Bianco vicepresidente segundo, Cristina Álvarez Rodríguez vicepresidenta tercera y Federico Achával vicepresidente cuarto. Por su parte, Jorge Ferraresi asumió como secretario general.

El Congreso constituye la máxima autoridad del PJ bonaerense y tiene entre sus atribuciones la aprobación de plataformas políticas, la definición de alianzas electorales y la adopción de decisiones estratégicas para el funcionamiento del partido.

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La renovación de autoridades se produce en un escenario atravesado por las tensiones entre los principales sectores del peronismo, que buscan sostener una estructura común pese a las diferencias sobre el liderazgo y el rumbo político de la fuerza.

Con Kicillof al frente del Consejo Provincial y Máximo Kirchner en la presidencia del Congreso, el justicialismo bonaerense consolida un esquema de conducción compartida. El desafío será transformar ese equilibrio institucional en acuerdos políticos duraderos, especialmente ante las próximas definiciones electorales.