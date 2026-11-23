La crecida del río Paraná mantiene en alerta a las autoridades y genera preocupación en Rosario, Santa Fe. En las últimas horas, el nivel del agua llegó a los 4,91 metros, apenas nueve centímetros por debajo del umbral de alerta de cinco metros y a 39 centímetros del nivel de evacuación, establecido en 5,30 metros.

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Según las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), el río podría alcanzar los cinco metros durante este lunes. La medición actual representa la altura más elevada registrada para noviembre desde 1998.

El aumento sostenido del caudal, que se intensificó durante las últimas semanas, también provocó la llegada de grandes cantidades de vegetación flotante, conocidas como camalotales. Estas masas de plantas, ramas y sedimentos se acumulan en distintos sectores de la costa rosarina y cerca de las desembocaduras de los arroyos Ludueña y Saladillo.

Además de las dificultades para la navegación y las tareas en la costa, la creciente genera complicaciones en la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas, ubicada en barrio Arroyito. La instalación procesa alrededor de 650 millones de litros de agua por día para abastecer a Rosario y localidades cercanas.

Desde abril, la empresa debió interrumpir en varias oportunidades la captación de agua para retirar camalotes y otros residuos vegetales que obstruyen las estructuras de ingreso.

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Otro de los efectos de la creciente es el desplazamiento de animales que viajan entre la vegetación flotante. Reptiles y otras especies pueden aparecer en sectores alejados de sus hábitats habituales.

Ante esta situación, las recomendaciones son no acercarse ni intentar tocar o trasladar a los animales, para evitar riesgos tanto para las personas como para la fauna.

Mientras tanto, las autoridades siguen de cerca la evolución del río y las proyecciones para los próximos días, en un escenario que mantiene en alerta a las zonas costeras más bajas de Rosario.

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