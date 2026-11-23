El último fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional movilizó a 1.410.000 turistas en todo el país y generó un impacto económico de $332.557 millones. Sin embargo, el movimiento estuvo marcado por viajes más cortos y un consumo moderado, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

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En comparación con el mismo feriado de 2025, la cantidad de viajeros registró una caída del 17,4%. Uno de los factores que incidió fue que este año el descanso tuvo tres días, mientras que el año pasado había sido de cuatro. Además, la estadía promedio fue de dos días, frente a los 2,3 días registrados en 2025.

En cuanto al consumo, el gasto promedio diario por turista alcanzó los $118.770, lo que representó una disminución real del 3,1% interanual. Por su parte, el gasto total cayó un 30,3% en términos reales, como consecuencia de la menor cantidad de visitantes, las estadías más breves y un menor nivel de consumo.

Entre los destinos con mayor movimiento se destacaron Bariloche, que registró un 85% de ocupación hotelera; Ushuaia, con un 78%, y Jujuy, con un promedio del 71%. Las fiestas populares, las propuestas gastronómicas y los eventos deportivos también impulsaron el turismo. Además, la venta de pasajes de micros de larga distancia aumentó un 48% respecto de un fin de semana habitual de noviembre. Entre los destinos más elegidos estuvieron Córdoba, Mar del Plata y Mendoza.

De acuerdo con el informe de CAME, en lo que va de 2026, los nueve fines de semana largos considerados en el relevamiento movilizaron a más de 14,3 millones de turistas y generaron un impacto económico superior a los $3,7 billones.

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Con la temporada de verano cada vez más cerca, distintos destinos comenzaron a reforzar sus promociones, descuentos y beneficios para incentivar las reservas y sostener la actividad turística.

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