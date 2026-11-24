La explosión y posterior incendio de un local gastronómico durante los festejos por el aniversario de Ezpeleta terminó con un desenlace fatal. Nahuel Aguilar, de 32 años, falleció luego de permanecer internado en grave estado en el Hospital Zonal General de Agudos Isidoro Iriarte de Quilmes.

Ads

El joven había sufrido quemaduras en aproximadamente el 50% de su cuerpo como consecuencia del estallido ocurrido el domingo 22 de noviembre, cerca de las 22:30, en un comercio ubicado en la intersección de Centenario y Bogotá.

Su fallecimiento fue confirmado por la Municipalidad de Quilmes, que expresó sus condolencias a través de las redes sociales.

Según la información médica difundida antes de su muerte, Aguilar permanecía con asistencia respiratoria mecánica y su cuadro era crítico, con pronóstico reservado y sin evolución favorable.

El episodio dejó otras seis personas heridas, que recibieron asistencia médica tras la explosión. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, ya recibieron el alta médica.

Ads

La principal hipótesis sobre el origen del estallido apunta a la explosión de una garrafa de gas. De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, Aguilar habría estado manipulando uno de los tubos cuando se produjo la detonación.

Un vecino manifestó que lo había visto intentando cambiar una garrafa que se había terminado. Sin embargo, esa circunstancia deberá ser corroborada mediante las pericias correspondientes.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía N° 22, que inició actuaciones por lesiones culposas y ordenó los estudios necesarios para determinar cómo se produjo el hecho y establecer posibles responsabilidades.

Ads