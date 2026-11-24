Mediante la Resolución 54/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional reglamentó el nuevo sistema de descuentos sobre los salarios de los empleados públicos nacionales, la cual establece nuevas condiciones para aplicar deducciones por préstamos, consumos y cuotas sociales.

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Uno de los puntos centrales de la normativa es que los descuentos no podrán superar el 30% de la remuneración normal, regular, habitual y permanente de cada trabajador. De esta manera, el Ejecutivo mantiene el límite que ya contemplaba el régimen anterior, aunque introduce modificaciones en los procedimientos y en los requisitos que deberán cumplir las entidades.

La resolución reglamenta el sistema establecido por el Decreto 352/2026, que reemplazó el esquema vigente desde 2012.

Para determinar el límite del 30%, no se tomarán en cuenta determinados conceptos que integran los ingresos de los trabajadores. Entre ellos se encuentran el aguinaldo, las asignaciones familiares, las horas extras, los pagos extraordinarios y los retroactivos. Tampoco se computarán los embargos judiciales ni los descuentos establecidos por ley.

Por otra parte, la afiliación a un único sindicato, círculo o mutual profesional quedará exceptuada de ese límite.

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El nuevo régimen alcanza a las obligaciones económicas asumidas por los trabajadores para pagar préstamos, consumos y cuotas sociales.

Entre las organizaciones habilitadas para solicitar códigos de descuento se encuentran mutuales, cooperativas, obras sociales, entidades oficiales y sindicatos con personería gremial. Los bancos y las entidades financieras tendrán un procedimiento simplificado, mediante la verificación de sus autorizaciones ante el Banco Central.

Todas las organizaciones deberán inscribirse en un nuevo Sistema de Registro de Entidades y presentar documentación que acredite su funcionamiento, sus autoridades y su representación legal. También tendrán que informar cuáles son los servicios y prestaciones que ofrecen. En caso de que la documentación presentada esté incompleta, las entidades dispondrán de diez días hábiles para corregir las observaciones.

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La reglamentación establece que, una vez firmado el contrato entre el trabajador y la entidad, deberá enviarse una copia al área administrativa financiera del organismo público donde presta servicios el empleado, junto con la solicitud correspondiente.

Antes de autorizar la deducción, el organismo deberá verificar que la entidad esté debidamente inscripta y que el descuento solicitado respete el límite establecido. Si se cumplen todos los requisitos, la deducción comenzará a aplicarse en la siguiente liquidación salarial.

La normativa también contempla situaciones de cancelación anticipada de préstamos. En esos casos, las entidades tendrán cinco días hábiles para informar la cancelación y solicitar que se interrumpan los descuentos.

Además, se establecen condiciones para los casos en que las organizaciones pierdan su autorización para funcionar o decidan dejar de operar dentro del sistema.

Con esta reglamentación, el Gobierno busca establecer un nuevo mecanismo de control sobre las entidades que realizan cobros directamente de los salarios de los empleados públicos nacionales, bajo un esquema que mantiene el tope del 30% de los haberes.