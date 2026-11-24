La situación es especialmente compleja en las ciudades de Santa Fe y Paraná, donde el avance del agua ya superó los niveles establecidos para evacuaciones. En Rosario, en tanto, el río llegó a los 4,91 metros y quedó a pocos centímetros de alcanzar la cota de alerta.

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En la capital entrerriana, el río Paraná se ubicó en los 5,60 metros frente al puerto local, por encima de los cinco metros que marcan el nivel de evacuación. La situación se mantiene desde hace varios días y genera preocupación entre los habitantes de las zonas costeras.



Según los datos oficiales, unas 266 personas reciben asistencia. De ese total, alrededor de 60 son jefes o jefas de familia que permanecen en sus viviendas inundadas para cuidar sus pertenencias ante posibles robos.

Además, otras localidades de Entre Ríos atraviesan situaciones complicadas. Diamante registra seis familias autoevacuadas en la zona de Las Cuevas, mientras que en Hernandarias y Victoria hay 22 personas que debieron abandonar sus hogares por sus propios medios. En La Paz, donde el río alcanzó el nivel de alerta, diez familias permanecen evacuadas o autoevacuadas.



Las proyecciones del Gobierno entrerriano anticipan que el nivel del agua podría comenzar a descender a principios de diciembre, aunque permanecería por encima de las cotas de evacuación durante varias semanas.

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En la ciudad de Santa Fe, la creciente ya provocó que 298 personas debieran ser evacuadas. El impacto se extiende por distintos sectores debido a la suba del Paraná, el riacho Santa Fe y la laguna Setúbal.



La situación también alcanza a otras localidades santafesinas, como Reconquista y San Javier, que se encuentran en situación de evacuación.



En Rosario, el panorama también genera preocupación. El río alcanzó los 4,91 metros frente al puerto local, apenas nueve centímetros por debajo de la cota de alerta, establecida en cinco metros. En los últimos diez días, el nivel del Paraná subió alrededor de 40 centímetros en ese sector. La cota de evacuación se encuentra en los 5,30 metros. Aunque todavía no llegó a ese límite, la evolución de las mediciones mantiene en alerta a las autoridades y a los habitantes de las zonas ribereñas.



El escenario obliga a sostener los operativos de asistencia y monitoreo, mientras las autoridades siguen de cerca las previsiones para anticipar nuevas complicaciones.

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