El mercado cambiario y financiero argentino volvió a mostrar señales de tensión este martes. El dólar superó por primera vez los $1.600 en la pizarra del Banco Nación, mientras que el riesgo país trepó hasta los 1.108 puntos básicos, en una jornada en la que también cayeron los bonos soberanos en dólares.

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En el segmento minorista, la cotización del Banco Nación avanzó 15 pesos y llegó a $1.610 para la venta. El dólar blue registró una suba similar y se negoció a $1.690, también en un nivel récord. Por su parte, el dólar mayorista aumentó once pesos, hasta los $1.590.

La presión también alcanzó a los dólares financieros: el contado con liquidación superó los $1.800 y llegó a $1.806. De esta manera, la brecha entre esa cotización y el tipo de cambio mayorista se ubicó en torno al 13,5%, la mayor desde abril de 2025.

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Caída de los bonos y suba del riesgo país

En paralelo, los bonos Globales argentinos, emitidos en dólares y bajo legislación extranjera, registraron una caída promedio del 1,5%. El movimiento impulsó al riesgo país hasta los 1.108 puntos básicos, luego de avanzar 76 unidades durante la jornada. Se trata de su nivel más alto desde octubre del año pasado.

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El retroceso llegó después de una jornada de optimismo en los mercados internacionales. Sin embargo, este martes se impusieron las tomas de ganancias en Wall Street, un movimiento que también repercutió sobre los activos argentinos.

Desde la consultora Max Capital señalaron que los bonos en dólares acumulan una caída cercana al 7% en los últimos siete días y del 23% desde principios de agosto. También advirtieron que los riesgos electorales y el contexto internacional fueron factores centrales detrás de los movimientos recientes.

Entre los factores que siguen bajo observación aparece la evolución del real brasileño, que se depreció frente al dólar durante el último mes y agregó presión sobre el peso argentino. En ese escenario, las cotizaciones cambiarias, el nivel de reservas y el costo de financiamiento del país continúan concentrando la atención de los inversores.

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Fuente: Infobae