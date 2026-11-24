El mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no invitaría a su par argentino, Javier Milei, a su asunción presidencial prevista para el 5 de enero de 2027.

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De acuerdo a lo que señala el medio brasileño, UOL, el jefe de Estado podría no invitar al libertario, pero sí a otros dirigentes de la política argentina.

Y dentro de los posibles asistentes a la asunción de Lula, podrían ser desde miembros de la oposición, ya que hubo dirigentes del peronismo que concurrieron a reuniones y al búnker lulista el mes pasado, hasta el ex presidente Mauricio Macri, e incluso la líder del Senado de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. A diferencia del Gobierno nacional, Bullrich sí reconoció el triunfo de Lula, al igual que los otros posibles invitados, en las elecciones celebradas el pasado 25 de octubre donde Lula se impuso a Flavio Bolsonaro.

La posible decisión de no invitar a Milei a la asunción de Lula, se da en un contexto de tensión diplomática entre ambas naciones, ya que el gobierno brasileño retiró a su embajador en Argentina, Julio Bitelli y disminuyó la relación bilateral a un encargado de negocios.

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A esto, se suma que el sábado en declaraciones televisivas, el Canciller Pablo Quirno, se refirió a los comicios en Brasil y sostuvo que “hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían en duda toda la situación”.

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“El que reconoce el resultado de la elección es el Tribunal Electoral brasileño; que nosotros digamos ‘sí’ o ‘no’ no cambia el resultado de ninguna manera”, agregó.

Aunque la tensión entre ambos mandatarios comenzó antes de que Milei asumiera formalmente.

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Ya que cuando este asumió al frente de la Argentina, Lula no estuvo presente en la ceremonia. Porque según manifestó, se encontraba ofendido por ciertas declaraciones que el jefe de estado había efectuado durante su campaña presidencial.

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En ese momento, el jefe de la Asesoría Especial de la Presidencia de la República Federativa de Brasil, Celso Amorim, explicó que a Lula le molestó haber sido llamado “ladrón”, “corrupto” y “comunista furioso”.

Y el 20 de noviembre, un día después del ballotage, el Ejecutivo brasileño informó que Lula no concurriría a la investidura. Luego Milei envió una invitación formal que fue entregada de forma personal por la entonces canciller Diana Mondino a Mauro Vieira en el Palacio de Itamaraty.

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Sin embargo, el 5 de diciembre Brasil confirmó que en su lugar iría Vieira, que había sido embajador en Buenos Aires por ocho años. Aunque quien sí asistió fue el ex presidente, Jair Bolsonaro.

Por último, se destaca que Milei y Lula da Silva no tuvieron ni un encuentro bilateral a lo largo de los tres años que coincidieron en las presidencias de sus países.