La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para este jueves 26 de noviembre, a las 12:00, con el objetivo de avanzar en el tratamiento de una serie de iniciativas impulsadas por el oficialismo. El Presupuesto 2027 será uno de los principales temas de la agenda parlamentaria.

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La convocatoria fue formalizada este martes por la Secretaría Parlamentaria, luego de un pedido presentado por el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto con otros legisladores.



Además del proyecto de gastos y recursos para el próximo año, los diputados deberán abordar la aceptación de las modificaciones introducidas por el Senado a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa apunta a establecer cambios en el funcionamiento de la autoridad monetaria y en sus facultades.

Otro de los puntos incluidos en el temario es el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. También se contempla una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre comercio de servicios del bloque regional.



La agenda legislativa incluye, además, el tratamiento de iniciativas vinculadas con la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y otros proyectos institucionales y comerciales.

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El debate del Presupuesto representa un desafío político para el Gobierno de Javier Milei, que necesita reunir los apoyos necesarios para garantizar el quórum y avanzar con la aprobación del proyecto.



La convocatoria se produce en la recta final del período de sesiones ordinarias y en una semana clave para el oficialismo, que busca avanzar con su agenda económica y legislativa.

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