La secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó hoy una reunión de la mesa política en la que se confirmó la convocatoria a sesiones extraordinarias, que se extenderán durante todo diciembre.

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El llamado formal será formal este viernes, a través de un decreto del el Poder Ejecutivo para que el Congreso pueda sesionar durante el último mes del año.

A su vez, el temario de la reunión, giró en torno a la reforma electoral y el Presupuesto 2027, y a la necesidad de definir la estrategia parlamentaria para el último mes del año.

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El encuentro se desarrolló en las oficinas del ex Ministerio del Interior y reunió al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; al asesor presidencial Santiago Caputo; al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; al vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; al secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

La reunión se dio en la antesala de una agenda parlamentaria intensa para el oficialismo, ya que mañana se presentará por primera vez ante el Senado, el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Quien responderá a más de 1200 preguntas formuladas por los distintos bloques.

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Por otro lado, el Poder Ejecutivo busca retomar el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que cuenta con media sanción del Senado, y también avanzar con la discusión del Presupuesto 2027.

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Aunque, la principal apuesta libertaria está puesta en la reforma electoral, y contempla la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y comenzará a debatirse el próximo jueves en la Cámara alta.

A su vez, la agenda de la semana también contempla el debate de la Ley de Ludopatía, cuyo tratamiento continuará este miércoles en comisiones del Senado, donde el oficialismo pretende avanzar con un dictamen propio.

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En este contexto, el Gobierno confirmó la convocatoria a sesiones extraordinarias, que por el momento abarcaría únicamente diciembre. Y la intención es incorporar al temario, el denominado Súper RIGI y el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos. Además de los que ya se encuentran dentro del temario, como lo son el Presupuesto 2027, la reforma electoral y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con la cuestión Malvinas.