La actividad económica argentina acumuló en septiembre su tercer mes consecutivo de retroceso interanual al caer 1,2% frente al mismo período del año anterior, mientras registró un rebote mensual desestacionalizado del 1,1% respecto de agosto que no logra compensar la caída trimestral, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su último reporte del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

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De acuerdo con los datos oficiales, la suba mensual de septiembre no alcanza para revertir el saldo del trimestre, que volverá a cerrar en rojo tras la caída del 2,5% en julio y el avance del 0,4% en agosto. Con este panorama, la economía quedó en situación de recesión técnica a la espera de que en pocos días se confirme la contracción durante dos trimestres consecutivos del Producto Interno Bruto (PIB) desestacionalizado.

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En paralelo a la difusión del índice, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso el foco en la variación mensual a través de sus redes sociales: “El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 1,1% mensual en septiembre en la serie desestacionalizada y acumuló una suba de 1% en los primeros nueve meses del año en relación con igual período de 2025”.

Caputo también subrayó que “el indicador tendencia-ciclo se mantuvo sin variaciones en relación a agosto” y se ubicó 6,1% por encima de diciembre de 2023, además de consignar que las variaciones mensuales desestacionalizadas de julio y agosto fueron revisadas de -2,8% y +0,1% a -2,5% y +0,4%, respectivamente, dejando el nivel de agosto 0,5% por encima del dato difundido en el informe previo.

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