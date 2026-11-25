El presidente Javier Milei viajará este miércoles por la noche a Paraguay para mantener su primer encuentro presencial con el flamante mandatario de ese país, Pedro Alliana, quien asumió el pasado 6 de noviembre tras la destitución de Santiago Peña.

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La visita se desarrollará en un escenario de fuerte inestabilidad política y financiera en Paraguay, luego de la crisis vinculada al cierre del Ueno Bank, uno de los principales bancos de ese país. Milei estará acompañado por el canciller Pablo Quirno y mantendrá una reunión de trabajo con Alliana durante la jornada del jueves, para luego regresar a Buenos Aires.

Entre los principales temas que integrarán la agenda se encuentran el desarrollo de la Hidrovía Paraná-Paraguay, proyectos de infraestructura, cuestiones energéticas, la situación en las zonas limítrofes y la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

La reunión será el primer contacto presencial entre ambos mandatarios desde la llegada de Alliana a la Presidencia. Sin embargo, los jefes de Estado ya habían mantenido una conversación telefónica el pasado 13 de noviembre, en la que Milei manifestó su respaldo al nuevo gobierno paraguayo.

En aquella oportunidad, el mandatario argentino expresó públicamente su apoyo y destacó los vínculos históricos entre ambos países. "Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa", había escrito en sus redes sociales.

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El encuentro en Asunción buscará profundizar esa relación y dar continuidad a los acuerdos de cooperación política, económica y comercial entre Argentina y Paraguay.

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