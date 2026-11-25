El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó llevar tranquilidad sobre la situación económica y relativizó los indicadores que muestran dos trimestres consecutivos de caída de la actividad. El funcionario calificó de "arbitraria" la definición de recesión técnica y aseguró que los últimos datos mensuales reflejan una recuperación de la economía.

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En declaraciones televisivas, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que la actividad económica se recuperó un 1,5% desde el segundo trimestre, con subas del 0,4% en agosto y del 1,1% en septiembre.

Caputo también reconoció que la economía creció menos de lo que esperaba el Gobierno, aunque insistió en que los indicadores respaldan el rumbo económico de la administración de Javier Milei.

Al referirse al resultado negativo de julio, el ministro atribuyó el desempeño económico a una combinación de factores puntuales, entre ellos el aumento del gas, las lluvias y el desarrollo del Mundial de fútbol. Según su interpretación, esos acontecimientos generaron un resultado atípico en las mediciones de actividad.

Además, comparó el escenario actual con otros períodos de contracción económica y sostuvo que la situación no tiene las mismas características que las recesiones anteriores.

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Otro de los ejes de sus declaraciones fue el aumento de la cotización del dólar. En medio de la escalada cambiaria, que llevó al dólar oficial a los $1.615 en el Banco Nación y a las cotizaciones financieras por encima de los $1.700, Caputo aseguró que el movimiento no representa una preocupación para el equipo económico.

"No me preocupa la suba del dólar", afirmó el ministro, quien vinculó el incremento de la divisa con la crisis financiera internacional.

En ese sentido, explicó que durante períodos de incertidumbre global el dólar tiende a apreciarse frente a otras monedas y sostuvo que la Argentina no estuvo ajena a ese comportamiento.

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También remarcó que el esquema de bandas cambiarias y la estabilidad monetaria contribuyen a limitar la volatilidad y el eventual impacto del tipo de cambio sobre los precios.

Durante la entrevista, el funcionario volvió a defender el programa económico y lo calificó como "muy sólido", aunque reconoció que el impacto del shock externo fue mayor al esperado.

Además, atribuyó parte de la incertidumbre financiera a factores políticos y apuntó contra la oposición, a la que acusó de intentar generar temor en los mercados.

En relación con la suba del riesgo país, Caputo sostuvo que los inversores temen un eventual cambio de rumbo económico después de las elecciones presidenciales de 2027.

"La suba del riesgo país es por temor a que no esté Milei", aseguró, al tiempo que manifestó su confianza en una eventual reelección del Presidente.

De esta manera, el ministro ratificó la continuidad del programa económico y buscó transmitir previsibilidad frente a un escenario marcado por la caída de la actividad, las tensiones cambiarias y la incertidumbre sobre la evolución de los precios.