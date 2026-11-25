Argentina se ubicó entre los tres países que concentran la mayor cantidad de restricciones a las exportaciones agrícolas a nivel mundial, junto con Rusia y la India. Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las tres naciones reúnen alrededor del 75% de las medidas vigentes sobre cultivos básicos, entre ellos trigo, arroz, maíz y soja.

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El relevamiento, que comprende el período entre julio de 2025 y junio de 2026, contabilizó 18 restricciones en Rusia, 17 en India y 15 en Argentina. De acuerdo con el organismo, las restricciones aumentaron levemente durante el período analizado, luego de la fuerte reducción registrada desde los niveles récord de 2024. Pese a ese incremento, la cantidad total de medidas continúa por debajo de los máximos alcanzados hace dos años.

En el caso argentino, las 15 medidas registradas corresponden a derechos o impuestos a las exportaciones, conocidos como retenciones. El informe contabilizó cinco medidas para el maíz, cinco para la soja y cinco para el trigo. Este tipo de mecanismos busca intervenir en el comercio exterior y puede utilizarse para incrementar la disponibilidad de productos en el mercado interno, contener los precios locales o generar ingresos fiscales.

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La OCDE también señaló que durante septiembre de 2025 el Gobierno argentino redujo temporalmente a cero los derechos de exportación de maíz, soja y trigo. Sin embargo, la medida fue restablecida dos días después, una vez alcanzado el límite de US$7000 millones en declaraciones de ventas al exterior registradas bajo ese esquema.

Durante el último período, las restricciones incorporadas por los países cambiaron su composición. Los impuestos a las exportaciones representaron el 46% de las nuevas medidas, mientras que las cuotas alcanzaron el 39%. El resto correspondió principalmente a licencias de exportación y otros mecanismos.

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En cuanto a los productos afectados, el trigo concentró el 36% de las nuevas restricciones, seguido por el arroz con el 26%; el maíz con el 21%; la soja con el 14%; y otras materias primas agrícolas con el 3%.

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Aunque el arroz continúa siendo el cultivo con mayor cantidad de restricciones vigentes en términos generales, el trigo pasó a ocupar el primer lugar entre los productos alcanzados por nuevas medidas durante el período estudiado.

La OCDE advirtió que las restricciones a las exportaciones suelen aplicarse con el objetivo de aumentar la oferta interna y reducir los precios de los alimentos, pero también pueden generar consecuencias sobre las cadenas de abastecimiento y el comercio internacional.

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Además, el organismo señaló que una parte importante de estas medidas se mantiene durante períodos prolongados: el 62% no tiene una fecha de finalización establecida o permanece vigente por más de seis meses.