El jefe de Gabinete, Diego Santilli se hizo presente ante el Senado para una férrea defensa del rumbo del Gobierno Nacional en su primer informe de gestión. Aunque tal como anticipaban en la previa, la presencia del funcionario se encontraba marcada por los reclamos de la oposición sobre temas sensibles para la Casa Rosada.

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“Vengo a este recinto a cumplir y rendir cuentas de la marcha del Gobierno del presidente Javier Milei. Sin orden ganaban los delincuentes y el Estado gigantesco que dejaron solo para cobrar más impuestos y generar inflación. Eso se terminó”, expresó al iniciar su exposición.

Como también estaba previsto desde su entorno, la exposición del ministro buscó hacer foco en el “orden” como eje principal.

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En su presentación Santilli -en la que estuvo acompañado por su vice, Ignacio Devitt y por el vicejefe Gabinete del Interior Gustavo Coria- hizo una balance de la herencia que recibió el Gobierno y destacó los primeros logros de la gestión.

“Les pido que hagamos memoria. Hace tres años era un país en debacle, en coma farmacológico. Estábamos en el piso y estaba lleno de papelitos de colores”, sostuvo el funcionario, en referencia al escenario económico previo a la llegada del libertario a la Casa Rosada.

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Y destacó que el mandatario se comprometió a "ordenar el país” y “así lo hizo”, a su vez señaló que "sin orden ganaban los piqueteros".

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Además mencionó que Milei "recibió un país que era un caos" y recordó que asumió con una inflación del 211%.

En su discurso, Santilli señaló que “éramos el hazmerreir del mundo: cepos, regulaciones, parches, default, sin nafta, sin luz, y como en todo país sin orden, la única salida era Ezeiza”.

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"Fue la peor herencia que recibió un Gobierno en los últimos cuarenta años. Eso recibió Milei y lo ordenó", agregó.

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Más adelante en su exposición, el ministro mencionó que Milei dijo que “iba a ordenar las cuentas y las ordenó”, y agregó: "Dijo que iba a ordenar las calles y terminó con los piquetes”.

"Dijo que iba a bajar la inflación, los impuestos y la pobreza y lo está haciendo todos los días”, comentó.

Posteriormente, apuntó contra la oposición, y recordó cuando dijeron que "iba a haber un estallido, que no iba a durar seis meses y que le iban a tomar las calles”, y también cuando mencionaron que “este Congreso nunca le iba a votar una ley”. Sin embargo, señaló que “no hubo estallido, hubo crecimiento; no se cayó a los seis meses, y hoy va por la reelección”.