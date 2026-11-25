El Ministerio de Salud de la Nación confirmó los tres primeros casos en Argentina del linaje PJ.2.1 de SARS-CoV-2, la variante que causa el Covid-19. Los contagios se detectaron en la provincia de Buenos Aires en dos bebés menores de tres meses y en un adulto. Según informaron las autoridades sanitarias, aún no hay datos suficientes para precisar la evolución clínica de los pacientes ni confirmar si existe circulación comunitaria.

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Si bien las muestras se tomaron entre el 6 y el 11 de noviembre, la notificación ingresó al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) el 20. El registro quedó plasmado en el Boletín Epidemiológico Nacional N° 835, correspondiente a la semana epidemiológica 45, difundido el día de ayer.

En tanto, equipos sanitarios provinciales y nacionales, junto con especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) de la ANLIS-Malbrán, avanzan en la caracterización clínica y epidemiológica de los casos y en la obtención de las secuencias genómicas para profundizar el estudio del linaje.

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A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó el 19 de noviembre a PJ.2.1 como variante bajo monitoreo (VUM) ante el incremento de su participación entre las secuencias de SARS-CoV-2 reportadas en el mundo.

PJ.2.1 desciende de JN.1, dentro de la rama KP.3.1.1 de Ómicron, y exhibe una marcada divergencia genética frente a su linaje de origen. De acuerdo con el análisis incluido por el Ministerio de Salud en el boletín, hasta el 8 de noviembre se contabilizaban 722 secuencias de esta variante en 18 países.

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Su peso relativo creció entre las muestras secuenciadas a nivel global, al pasar del 1% al 11,6% entre las semanas epidemiológicas 33 y 41. En las Américas, el avance en ese mismo lapso fue del 1,6% al 16,6%, con detecciones reportadas en países como Brasil, Canadá y Estados Unidos, entre otros.

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