El canciller argentino, Pablo Quirno, intentó poner paños fríos en el conflicto diplomático con Brasil y aseguró que el Gobierno nacional no pone en duda el resultado de las elecciones presidenciales que consagraron a Luiz Inácio Lula da Silva.

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En declaraciones a Radio Mitre, el funcionario aclaró la postura de la administración de Javier Milei, luego de la polémica que generaron sus dichos en un programa televisivo, donde había cuestionado el desarrollo del proceso electoral brasileño.

"Nosotros consideramos que hubo situaciones en el proceso electoral que no fueron lo suficientemente prolijas. Nadie está poniendo en duda resultados, pero a los cinco minutos de terminar el comicio que se haga una orden de arresto por uno de los candidatos es algo que por lo menos en Argentina no estamos tan acostumbrados”, sostuvo Quirno.

Sin embargo, volvió a cuestionar algunos acontecimientos vinculados con los comicios y mencionó particularmente la orden de arresto contra uno de los candidatos pocos minutos después de finalizada la votación. Se refería a Flávio Bolsonaro, quien había competido contra Lula y posteriormente viajó a Estados Unidos.

Las declaraciones del canciller se producen en medio de una escalada de tensión entre Argentina y Brasil, dos de los principales socios comerciales de la región.

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El conflicto se profundizó después de que Quirno afirmara públicamente que existían situaciones que ponían en duda el proceso electoral brasileño. Esas expresiones generaron malestar en el gobierno de Lula y aceleraron el deterioro de las relaciones diplomáticas.

En ese contexto, Brasil decidió mantener en su territorio al embajador Julio Bitelli, mientras que también solicitó a la Argentina el retiro de su representante diplomático en Brasilia.

Sobre esta situación, Quirno sostuvo que se trató de decisiones unilaterales de Brasil y aseguró que la Argentina no recibió una comunicación formal al respecto.

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"El embajador Bitelli, que es el actual designado, todavía no ha regresado a la Argentina. Nosotros lo esperamos con los brazos abiertos", expresó.

El enfrentamiento entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva tiene antecedentes y está marcado por profundas diferencias políticas e ideológicas entre ambos mandatarios.

La tensión aumentó durante los últimos meses por las declaraciones del Presidente argentino contra su par brasileño y el respaldo de Milei a sectores políticos opositores a Lula.

Incluso, desde Brasil se analiza la posibilidad de no invitar a Milei a la ceremonia de asunción del nuevo mandato de Lula, prevista para enero de 2027, aunque todavía no existe una confirmación oficial.

Las últimas declaraciones de Quirno representan un intento de moderar el discurso argentino y evitar que las diferencias políticas terminen profundizando aún más la crisis bilateral.