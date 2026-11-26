El Gobierno nacional oficializó la distribución de más de $46.277 millones en subsidios para asociaciones de bomberos voluntarios de todo el país. De acuerdo con la Resolución 1217/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, cada uno de los 1.076 cuarteles incluidos en el listado recibirá $43.009.278,33.

Ads

La medida se enmarca en la Ley 25.054 y tiene como objetivo fortalecer el funcionamiento de las instituciones que intervienen en la lucha contra incendios y la atención de emergencias.

Los recursos podrán utilizarse para adquirir equipamiento, materiales, elementos de protección personal y herramientas destinadas a las tareas de protección civil. También estarán habilitados para realizar trabajos de conservación y mantenimiento de los recursos que ya posee cada institución.

En territorio bonaerense, el programa alcanzará a 266 asociaciones de bomberos voluntarios, que recibirán el mismo monto establecido para el resto de las entidades beneficiarias.

Además de los aportes destinados directamente a los cuarteles, la resolución contempla partidas para las federaciones provinciales, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina y la Agencia Federal de Emergencias.

Ads

La transferencia de los subsidios no será automática. Las asociaciones deberán tener al día sus obligaciones administrativas y presentar las correspondientes rendiciones de cuentas de los fondos recibidos anteriormente.

El cronograma de pagos priorizará a las instituciones que hayan cumplido en tiempo y forma con los requisitos establecidos. También se tendrá en cuenta la disponibilidad de recursos en la cuenta recaudadora del Banco Nación.

La normativa establece, además, que todos los bienes adquiridos con estos aportes deberán incorporarse al inventario correspondiente y contar con una identificación que indique que fueron financiados mediante el subsidio nacional previsto por la Ley 25.054.

Ads

En caso de detectarse irregularidades o incumplimientos, las autoridades podrán suspender a las instituciones como beneficiarias y frenar las transferencias.

De esta manera, el Gobierno nacional definió un nuevo esquema de distribución de recursos para sostener el trabajo de los bomberos voluntarios, instituciones que cumplen un rol fundamental en la respuesta ante incendios, accidentes y distintas situaciones de emergencia en todo el país.