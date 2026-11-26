El Gobierno Nacional celebró la sanción en la Cámara de Diputados de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el donde se estableció como misión primaria y fundamental de la entidad preservar el valor de la moneda y prohibir el financiamiento monetario al sector público.

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A través de un comunicado en X, la Oficina del Presidente destacó que la nueva normativa “fortalece la independencia” del Banco Central. Y enumeraron las diferentes reformas que se establecieron, tales como: limitar los causales de remoción de sus autoridades y excluir al Ministro de Economía de las reuniones de su Directorio.

Además de prohibir los préstamos al Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Al mismo tiempo, elimina los adelantos transitorios al Tesoro y la compra directa de deuda pública.

También deroga el régimen de reservas de libre disponibilidad, declara inembargables las reservas internacionales y permite transferir al Tesoro únicamente utilidades efectivamente realizadas.

Por último, establece un mecanismo para reducir las obligaciones entre el Tesoro y el Banco Central y actualiza el marco regulatorio de la entidad.

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Con estas medidas, señalaron que “se terminan casi dos décadas de utilización política del Banco Central”, y además mencionaron que todo comenzó “en 2010 cuando con la excusa de la creación del Fondo del Bicentenario, el Gobierno de Cristina Kirchner, con la intervención de la entonces presidente del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, dispuso la utilización de USD 10.000 millones de reservas de la autoridad monetaria que nunca se devolvieron”.

Y en el comunicado recordaron que “en 2012, una nueva Carta Orgánica amplió las facultades de emisión y financiamiento al Tesoro, debilitando los límites institucionales de la entidad”.

"Aquel proceso marcó el inicio de un esquema que permitió utilizar al Banco Central para financiar el déficit fiscal, deteriorar el valor de la moneda y trasladar sus consecuencias al conjunto de los argentinos", agregó el comunicado.

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En los últimos pasajes del texto, el Presidente Javier Milei agradeció a los Diputados y Senadores que acompañaron esta reforma estructural que “pone fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia institucional”.

“Con esta transformación, la República Argentina avanza hacia un Banco Central cuya función primordial sea preservar el valor de la moneda y deja atrás un modelo de financiamiento basado en la emisión, sentando las bases para hacer a la Argentina grande nuevamente”, concluye el comunicado.