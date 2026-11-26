Un total de 30 computadoras restauradas por personas privadas de su libertad en una cárcel bonaerense fueron entregadas este jueves a escuelas que funcionan en hospitales pediátricos de Chaco, Corrientes y Entre Ríos, en el marco de un programa que combina capacitación laboral, inclusión y solidaridad.

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La iniciativa fue impulsada por la Asociación Civil María de las Cárceles y el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La entrega se realizó en la Escuela María de las Cárceles, ubicada dentro de la Unidad Penitenciaria N° 32 de Florencio Varela, donde los internos recibieron capacitación en reparación de equipos informáticos y restauraron computadoras donadas por empresas e instituciones.

Los dispositivos fueron destinados al Hospital Delicia Concepción Masvernat, de Entre Ríos; al Hospital Juan Pablo II, de Corrientes; y al Hospital Pediátrico de Chaco, cuyas escuelas recibirán los equipos para fortalecer sus actividades educativas.

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El trabajo de restauración se llevó adelante en el espacio educativo de María de las Cárceles, donde las personas privadas de libertad aprendieron a reparar computadoras y adquirieron conocimientos técnicos que pueden contribuir a su formación y futura inserción laboral.

Durante el acto estuvieron presentes el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses, y la presidenta de la asociación, Adriana Von Kaull. Areses transmitió el saludo del ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, agradeció el compromiso de la organización y destacó el programa “Segunda Oportunidad”, además del trabajo realizado por el personal penitenciario y los internos.

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También participaron autoridades del Complejo Penitenciario Florencio Varela I y de la Unidad 32, entre ellas su director, Eduardo López, y los subdirectores Federico Ferraris y Damián Ferraris.

En representación de los hospitales beneficiados asistieron Rocío González, Eduardo Giménez y Diego Troncoso, por Entre Ríos; Benedicta Lozano Díaz, por Corrientes; y Mario Liper Quijano, por Chaco. Los representantes firmaron las actas correspondientes a la recepción de los equipos.

Las computadoras serán utilizadas por las escuelas que funcionan dentro de los hospitales pediátricos, donde acompañan las trayectorias educativas de chicos y chicas que deben permanecer internados. La incorporación de los equipos permitirá fortalecer las propuestas pedagógicas, facilitar el acceso a materiales y contenidos educativos y ampliar las herramientas disponibles para docentes y estudiantes.

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La iniciativa busca que la internación no represente una interrupción definitiva de la escolaridad y que los niños puedan continuar aprendiendo durante su tratamiento. Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense destacaron que el proyecto amplía su alcance más allá de la provincia y promueve el acceso a la educación y a la tecnología como herramientas para generar oportunidades e inclusión.

La propuesta también pone en valor la reutilización de equipos informáticos, la capacitación dentro de las unidades penitenciarias y el trabajo solidario entre instituciones para acercar recursos a quienes los necesitan.