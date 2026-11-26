El Senado de la Nación aprobó hoy el proyecto de reforma electoral que dispone la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027, iniciativa que obtuvo media sanción tras superar las cinco horas de debate en el recinto y que ahora será girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.

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Durante la votación en la Cámara alta, el oficialismo logró reunir 43 votos afirmativos frente a 29 rechazos, consolidando los respaldos necesarios para dejar sin efecto la instancia de selección interna obligatoria de cara al próximo calendario electoral nacional.

Concluido el tratamiento de la reforma política, la sesión en el Senado continúa con el debate del proyecto de Ley de Prevención de Ludopatía, normativa que llega al recinto respaldada por un acuerdo previo alcanzado entre La Libertad Avanza y los bloques de la oposición.

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