El diputado Miguel Ángel Pichetto cuestionó con dureza al canciller Pablo Quirno al comienzo de la sesión de hoy en la Cámara de Diputados, donde lo acusó de "poner el clavo en el ataúd” de la relación con Brasil y pidió que el recinto votara su interpelación.

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“No se puede dejar de analizar la crisis que tenemos con la República hermana de Brasil, que impacta de lleno en el Mercosur”, mencionó el legislador de Encuentro Federal cuando tomó la palabra.

Y después rechazó las declaraciones del canciller y lo calificó como un “personaje, mediocre, limitado. Es el peor canciller de la historia argentina”.

Las criticas apuntaron a lo que dijo Quirno en el programa “La mesa de Mirtha Legrand”, donde puso en duda la elección presidencial donde fue reelecto Luiz Inácio Lula da Silva. “Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían de alguna manera en duda toda la situación. O sea, no hay que reconocer y nadie y el que reconoce el resultado de la elección es el propio tribunal electoral brasileño”, sostuvo el canciller.

Posterior a esto, el Gobierno de Brasil tomó la decisión de quitar a Julio Bitelli como embajador de su nación en Argentina. Y a su vez, tomó la decisión de que el Presidente Javier Milei no sea invitado a la ceremonia en la que Lula asumiría en su nuevo mandato.

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“Asiste a programas donde tiene actitudes tilingas y habla tonterías de un proceso electoral que ha sido reconocido hasta por Estados Unidos y por Trump, que va a convocar a Lula a una bilateral que nuestro Presidente nunca tuvo”, dijo Pichetto.

Y advirtió: "Clavamos el último clavo en el ataúd en el proceso de integración económica con Brasil”.

El diputado formalizó el pedido en el recinto: “Voy a plantear un pedido de interpelación al señor canciller Quirno para que venga a dar explicaciones de lo que acaba de hacer, para que no asista a programas televisivos a decir tonterías”.

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Pese a esto, el Presidente de la Cámara, Martín Menem respondió que no podía avanzar con el pedido dado que no tenía un proyecto presentado. Aunque Pichetto insistió que estaba “pidiendo una interpelación” para que “la Cámara vote si interpela a este canciller mediocre, el peor de la Argentina, que profundizó la ruptura con Brasil”.

Finalmente, después de la intervención del diputado Martínez, la Cámara votó el pedido. Tuvo mayoría, pero no alcanzó los tres cuartos de los votos que necesitaba para ser aprobado.

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