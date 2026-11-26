Un trágico episodio ocurrió este miércoles en una playa de Chihuahua, cerca de Punta del Este, cuando una mujer de nacionalidad argentina de 36 años y su pareja ingresaron al mar y fueron sorprendidos por una ola. El hombre consiguió salir por sus propios medios, pero ella quedó dentro del agua y tuvo que ser rescatada por otras personas que estaban en la playa. Y pese a las maniobras por intentar reanimarla falleció a los pocos minutos.

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La victima era Graciela Mayer, oriunda de la localidad entrerriana de Viale y había viajado a Uruguay para disfrutar de unos días de vacaciones junto a su pareja ya que tenían previsto regresar a Argentina este jueves.

El hecho que tuvo un fatal desenlace ocurrió cerca de las 13:30 de ayer, según lo detallaron medios de Uruguay, el servicio de emergencias 911 recibió un llamado que alertaba sobre dos personas que se estaban ahogando en la playa Chihuahua.

Tras la advertencia, personal de Prefectura se dirigió al lugar por tierra y también mediante una lancha. Cuando llegaron, los dos turistas ya habían sido sacados del agua con ayuda de bañistas y de otras personas que se encontraban en la playa.

Si bien el hombre logró salir sin necesidad de maniobras de reanimación, la mujer fue asistida por quienes participaron del rescate. Los intentos continuaron hasta la llegada de una unidad de emergencia y minutos después, el personal médico constató su muerte.

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Y de acuerdo con el relato de testigos y de la denuncia del propio hermano de la víctima, no había guardavidas en el lugar cuando ocurrió a tragedia. Ya que según la información difundida por las autoridades, los guardavidas cumplen funciones únicamente durante los fines de semana y no había personal de servicio en ese momento.

Por otro lado, Graciela Meyer junto a su hermano Fabián era dueña de tres comercios vinculados al rubro gastronómico y tenía un salón de fiestas llamado Atenas en su ciudad natal.

Tras conocerse la noticia, uno de los emprendimientos familiares, Victorino Bar & Lounge, publicó un comunicado para confirmar el fallecimiento y acompañar a sus seres queridos.

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