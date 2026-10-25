Javier Milei ratificó su intención de competir por la reelección en 2027 y aseguró que confía en el respaldo de los argentinos para continuar con su gestión. “Estoy supertranquilo”, afirmó este sábado en una entrevista con Radio Mitre.

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Consultado sobre la posibilidad de que los votantes definan su elección en función de su situación económica, el Presidente respondió: “No veo a los argentinos votando para atrás”. También cuestionó las propuestas que, según sostuvo, representan “cien años de decadencia”.

Para fundamentar su optimismo, comparó algunos indicadores con los que recibió al asumir y mencionó una menor inflación y un mayor PBI per cápita. “Yo confío en los argentinos”, remarcó.

Milei evitó confirmar si Patricia Bullrich será su candidata a vicepresidenta. “No discuto ese tema todavía. No es el momento”, respondió, aunque dejó abierta esa posibilidad: “Obviamente, si es parte del espacio, claramente”.

El mandatario definió a la senadora como “un soldado de este gobierno” y una de las principales referentes de La Libertad Avanza. Este sábado, Bullrich también publicó fotografías junto a Milei durante la cena anual de la Fundación Faro, en una señal de acercamiento político.

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Las proyecciones económicas

El Presidente sostuvo que una victoria electoral en 2027 podría impulsar las inversiones, reducir el riesgo país a 200 puntos básicos y llevar el crecimiento económico a una tasa de entre el 7% y el 8%.

Además, estimó que sus primeros cuatro años de gestión cerrarían con un crecimiento acumulado de entre el 16% y el 18%, aunque no precisó la base de ese cálculo. También afirmó que los ingresos de los trabajadores informales se encuentran cerca de un 60% por encima de los niveles registrados al asumir.

Milei vinculó esas proyecciones con la continuidad de las reformas y defendió las medidas de desregulación en sectores como la energía y la minería. También destacó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que, según indicó, reúne proyectos por US$210.000 millones, de los cuales US$70.000 millones ya fueron aprobados.

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En cuanto a quienes todavía no perciben una mejora en sus ingresos, pidió paciencia. “No me pida milagros. Soy un ser humano. Hago lo mejor que se puede con los recursos que tengo”, expresó. Y agregó: “Esto se construye con trabajo, con tiempo”.

La causa Libra y la visita del Papa

Durante la entrevista, Milei volvió a referirse a la causa Libra, en la que fue sobreseído el viernes. Acusó a quienes impulsaron las denuncias de llevar adelante una estrategia para perjudicarlo y sostuvo que los hechos deberían investigarse por su posible relación con un intento de desestabilización del Gobierno.

Además, anticipó que analizará con sus abogados posibles acciones judiciales. “¿Con una simple disculpita alcanza para compensar todo el daño que hicieron?”, planteó.

Por último, se refirió a la posible visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para el 8 de noviembre. El Presidente afirmó que lo prioritario es que el pontífice se recupere y pueda viajar. También recordó a Francisco, a quien definió como “el argentino más importante de la historia”, y sostuvo que su decisión de no visitar el país durante su pontificado buscó evitar un conflicto político.

Fuente: TN