El gobierno de Israel negó hoy que el primer ministro Benjamín Netanyahu haya impartido instrucciones para modificar la posición diplomática del país respecto de las Islas Malvinas, luego de que el diario británico The Telegraph publicara que Jerusalén respaldaría el pedido argentino de abrir negociaciones directas con el Reino Unido. La información generó repercusiones en medio de las tensiones entre ambos gobiernos y del estrecho vínculo entre Netanyahu y el presidente Javier Milei.

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Según el artículo de The Telegraph, Netanyahu habría ordenado a los diplomáticos israelíes acompañar el reclamo argentino de mantener conversaciones sobre el futuro del archipiélago y reconocer los vínculos históricos de la Argentina con el territorio. Sin embargo, la versión no implicaría un reconocimiento formal de la soberanía argentina sobre las islas, sino un respaldo a la apertura de negociaciones entre Buenos Aires y Londres.

La versión fue desmentida por Alex Gandler, portavoz de la Embajada de Israel en el Reino Unido, quien respondió a la publicación con un mensaje contundente en la red social X: “Niego categóricamente esta acusación. No existe tal directiva”. De esta manera, hasta el momento no hay confirmación oficial de que Netanyahu haya dispuesto el cambio diplomático que describió el periódico británico.

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La publicación de The Telegraph también hizo referencia a las declaraciones del embajador israelí ante las Naciones Unidas, Danny Danon, quien planteó la necesidad de que la Argentina y el Reino Unido mantengan negociaciones directas sobre el futuro de las islas.

“Israel reconoce la importancia que el público argentino otorga a este tema, así como sus esfuerzos continuos a través de canales diplomáticos y de conformidad con los principios del derecho internacional”, expresó el diplomático, según las declaraciones reproducidas por medios internacionales.

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Danon también sostuvo que cualquier avance debía contemplar los aspectos históricos, jurídicos y humanos vinculados con la controversia. Para The Telegraph, esas expresiones representarían un cambio en el tono diplomático israelí, aunque no equivaldrían a reconocer formalmente la soberanía argentina.

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La información periodística vinculó el supuesto giro con la relación entre Netanyahu y Milei, quienes mantienen un estrecho vínculo político. El presidente argentino expresó reiteradamente su respaldo a Israel y visitó ese país en distintas oportunidades.

El reporte también relacionó la presunta decisión con el deterioro de las relaciones entre Israel y el Reino Unido, luego de las medidas británicas contra asentamientos israelíes en Cisjordania. De acuerdo con las publicaciones, ese contexto habría contribuido a las versiones sobre un eventual cambio de postura en la cuestión Malvinas.

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