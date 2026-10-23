El diario económico británico Financial Times (FT), publicó un análisis de la situación económica que atraviesa el gobierno del Presidente Javier Milei tras casi tres años de la llegada del referente libertario a Casa Rosada. Y si bien el articulo resalta algunos logros, destacaron que "la transformación ha sido dolorosa", además de mencionar la "poca simpatía" que muestra el mandatario, como también, el duro impacto en las clases media y trabajadora.

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La nota titulada “Las reformas económicas de Milei, bajo presión”, en uno de sus primeros párrafos enumera a favor del gobierno que "el país cuenta con uno de los los pocos superávits fiscales del mundo", el derrumbe de la inflación, como también, la caída de los costos de endeudamiento, y resaltaron además que el "incipiente auge en la minería y la energía está mitigando la escasez crónica de dólares que ha desencadenado repetidas crisis".

Aunque posterior a eso, subraya que "la transformación ha sido dolorosa". Y resume el panorama en el testimonio de una votante de Milei: "Esto no despega".

"Lastrada por la austeridad y una política monetaria restrictiva, la actividad económica argentina se ha estancado este año (...) Los salarios reales se mantienen alrededor de un 10% por debajo de los niveles de principios de 2023, según el centro de estudios Equilibra. Y se han perdido unos 300.000 empleos formales desde que Milei asumió el cargo, según cifras del gobierno", menciona el diario.

"Muchos argentinos de clase media y trabajadora atraviesan dificultades", señala el análisis, y agrega que "Milei ha mostrado poca simpatía".

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Durante el articulo, el Financial Times, cita varias declaraciones del mandatario argentino, y advirtieron en el mismo que a un año de la elección presidencial de 2027, donde Milei buscará el segundo mandato, sus dificultades "han abierto una oportunidad para la fragmentada oposición peronista".

Posterior a esto, desde el medio británico marcaron que el Presidente y su equipo económico pusieron en marcha varias medidas para impulsar la economía antes de las elecciones, la cuales incluyen un plan para estimular los préstamos hipotecarios y una flexibilización de las restricciones a los préstamos bancarios para empresas en dólares.

Y destacan las palabras del Gobierno, el cual sostiene que, de ser reelecto Milei, llegarían inversiones por decenas de miles de millones de dólares, al bajar los costos de deuda y sumar capital de compañías mineras y energéticas.

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"La sociedad no se ha percatado del poder transformador que tendrá la riqueza derivada de los recursos naturales", cita el FT a un funcionario de Milei, que pidió no ser identificado.

Por último, durante el cierre de la nota, el diario recurre al testimonio del economista Nicolás Dujovne, para sintetizar cuál es la opción para presidente de cara a las elecciones de 2027. Una opción que, en palabras del economista, tiene límites muy marcados.

“Para la clase media, no existe ningún programa fiscal cuyos beneficios superen sus costos en términos de estabilidad económica e inflación. En este punto, no le queda (al gobierno) más que atarse al mástil del barco”.

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