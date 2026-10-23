La Justicia de Córdoba confirmó hoy la identidad de ocho desaparecidos durante la última dictadura militar en un centro clandestino de detención en La Perla, y de esta manera son 38 las personas que lograron ser reconocidas tras el inicio de la campaña de identificación en 2025.

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El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja realizó una conferencia de prensa en la cual dio a conocer las identidades de cuatro mujeres y cuatro hombres, cuyos restos fueron hallados el año pasado en la zona que se denomina “Loma del Torito”, en La Perla.

Tras un amplio trabajo por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), junto a especialistas del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto y el perito Guillermo Sagripanti, se lograron cotejar los ADN, permitiendo la identidad de ocho desaparecidos.

Néstor Albino Acosta , tenía 21 años, era trabajador ferroviario de la línea Mitre y fue secuestrado el 16 de junio de 1976.

, tenía 21 años, era trabajador ferroviario de la línea Mitre y fue secuestrado el 16 de junio de 1976. Pascual Delfín Ludeña , tenía 29 años al momento de ser privado de su libertad el 24 de marzo de 1976 y se desempeñaba como delegada sindical en la planta de FIAT Concord.

, tenía 29 años al momento de ser privado de su libertad el 24 de marzo de 1976 y se desempeñaba como delegada sindical en la planta de FIAT Concord. Claudio Norberto Nardini, de 34 años era trabajador de la empresa SanCor con militancia gremial, fue secuestrado el 23 de abril de 1976.

de 34 años era trabajador de la empresa SanCor con militancia gremial, fue secuestrado el 23 de abril de 1976. Juan Carlos Soulier, fue trabajador electricista que fue secuestrado el 15 de agosto de 1976 junto a su esposa y su hijo de cinco meses, quien fue recuperado por la familia y actualmente integra la querella de familiares.

Cecilia Alicia Pessina Libro de Ávila, psicóloga y militante de la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO), fue secuestrada el 14 de agosto de 1976 en presencia de su hija.

psicóloga y militante de la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO), fue secuestrada el 14 de agosto de 1976 en presencia de su hija. Mónica Protti de Guillén, era maestra y militante del Partido Comunista y fue secuestrada el 21 de septiembre de 1976.

era maestra y militante del Partido Comunista y fue secuestrada el 21 de septiembre de 1976. Mercedes del Valle Ramírez, era una estudiante secundaria que fue privada de su libertad el 3 de julio de 1976

era una estudiante secundaria que fue privada de su libertad el 3 de julio de 1976 María Luisa Salto, fue estudiante de Medicina de la UNC y militante de la Juventud Universitaria Peronista, que fue secuestrada el 28 de julio de 1976.

Rosa Miriam Ludeña, quien fuera sobrina de Pascual Delfín expresó: "Creo que este es el tiempo en que la verdad ya no está amarrada, está libre, y esta verdad nos acerca a la paz, a la justicia y a honrar la vida. También a despertar la conciencias de las personas adormecidas y así decir Nunca Más”.

A su vez, quien también emitió declaraciones ante la revelación de las identidades fue Sebastián Soulier, hijo Juan Carlos, quien aseguró: "Después de 50 años la tierra nos los empieza a devolver. Son 38 identidades que vuelven a las familias. Encontrarlos es como una caricia al alma en estos tiempos tan duros”.

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