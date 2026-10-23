La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó el pedido de la Argentina para extender por 30 días el plazo para responder al recurso presentado por los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF. De esta manera, el Estado nacional y la compañía petrolera tendrán hasta el próximo 2 de diciembre para presentar sus argumentos ante el máximo tribunal estadounidense.

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El pedido de prórroga había sido realizado con el objetivo de contar con más tiempo para preparar las presentaciones judiciales, en una de las causas de mayor relevancia económica para el país. El plazo original vencía el 2 de noviembre, pero tanto los representantes del Estado argentino como los de YPF solicitaron una extensión de 30 días. La Corte finalmente concedió el pedido este jueves.

La medida modifica el cronograma del expediente, aunque no representa una definición sobre el fondo de la disputa ni garantiza que los jueces se pronuncien inmediatamente después de recibir los escritos.

El litigio se originó a partir de la nacionalización del 51% de las acciones de YPF, concretada en 2012. La demanda fue impulsada por las sociedades Petersen Energía y Eton Park, con el financiamiento del fondo Burford Capital.

En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, había condenado a la Argentina a pagar aproximadamente US$16.100 millones por la forma en que se llevó adelante la expropiación de la petrolera.

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Sin embargo, el escenario cambió en marzo de 2026, cuando la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia y falló a favor de la Argentina. Posteriormente, Preska formalizó la anulación de la condena millonaria.

Los demandantes recurrieron entonces a la Corte Suprema estadounidense para intentar revertir esa decisión y recuperar la posibilidad de cobrar la indemnización originalmente establecida.

Con la prórroga concedida, la Argentina y YPF tendrán hasta el 2 de diciembre para presentar sus respuestas. A partir de allí, la Corte Suprema deberá evaluar si acepta intervenir en el caso y revisar el planteo de los demandantes.

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La decisión que adopte la Corte Suprema será determinante para establecer si el fallo favorable al país queda firme o si el reclamo de los demandantes continúa avanzando en la Justicia estadounidense.