El Gobierno nacional enfrenta un cambio en una de las áreas estratégicas de su política económica. Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, presentó su renuncia este jueves.

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De acuerdo con la información oficial, la decisión responde a “razones personales”. Desde el entorno económico señalaron que el funcionario atravesaba cierto desgaste por el ejercicio de la función pública y consideraron que su etapa dentro de la administración nacional había llegado a su fin.

“Cumplió un ciclo”, explicaron desde Economía, al tiempo que buscaron transmitir que la salida no implicará un cambio en la orientación de las políticas que se llevan adelante en el área.

“Se va a seguir con su agenda, no es un cambio de gestión. Es una salida, se continúa su línea de trabajo”, sostuvieron fuentes oficiales.

González había comenzado a desempeñarse como secretario de Coordinación de Energía y Minería a mediados de 2024, durante la gestión del presidente Javier Milei y bajo la órbita del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo.

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Desde ese cargo, participó de la coordinación de políticas vinculadas con el desarrollo energético y minero, dos actividades que el Gobierno considera fundamentales para atraer inversiones, aumentar las exportaciones y fortalecer el ingreso de divisas.

Su salida se produce en un contexto en el que el Gobierno nacional apuesta al crecimiento de la producción de hidrocarburos, especialmente en Vaca Muerta, y al impulso de proyectos mineros mediante incentivos a las grandes inversiones.

El desafío para el Gobierno será sostener la coordinación de dos sectores clave para su programa económico.

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