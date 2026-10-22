Un violento episodio se registró este jueves en la Alcaidía 1-D de la Ciudad de Buenos Aires, donde un grupo de detenidos protagonizó un enfrentamiento que terminó con un efectivo de la Policía de la Ciudad tomado como rehén. El hecho ocurrió en la dependencia ubicada sobre Lavalle al 400, en pleno microcentro porteño.

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Según las primeras informaciones, el conflicto comenzó con una pelea entre aproximadamente diez internos alojados en una de las celdas. Cuando un policía intentó intervenir para controlar los disturbios, fue retenido por uno de los detenidos, lo que provocó un amplio despliegue de seguridad.

La situación quedó registrada en videos filmados desde el interior de la dependencia, donde se observa al uniformado sentado sobre una cama y rodeado por los presos. En las imágenes también aparece un interno tendido en el suelo, aparentemente lesionado, mientras otros detenidos reclaman la presencia de un fiscal.

Ante la gravedad del episodio, se hicieron presentes efectivos de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), junto con personal especializado en negociación y profesionales de asistencia psicológica. Posteriormente, también intervino el Departamento de Operaciones Urbanas de Contención (DOUC).

En paralelo, ambulancias del SAME y dotaciones de Bomberos llegaron hasta el edificio para asistir ante posibles emergencias. El operativo generó preocupación entre las personas que circulaban por la zona, mientras los efectivos intentaban recuperar el control de la dependencia.

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Desde la Policía de la Ciudad indicaron inicialmente que no existía peligro de fuga y que no se habían confirmado personas heridas. Sin embargo, las imágenes difundidas desde el interior mostraron a uno de los presos presuntamente lesionado, por lo que se aguardaban precisiones sobre su estado.

El episodio se produce en un contexto de traslados de detenidos desde la cárcel de Villa Devoto hacia el nuevo establecimiento penitenciario de Marcos Paz. El Gobierno porteño también prevé avanzar con el traslado de personas alojadas en comisarías hacia instalaciones penitenciarias.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad continuaban trabajando para controlar los incidentes y garantizar la integridad del policía retenido. Al momento de los primeros reportes, todavía no se había confirmado oficialmente la resolución del conflicto.

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