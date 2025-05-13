Hamás libera a rehén israelí-estadounidense antes de la visita de Trump a Medio Oriente
Edan Alexander estuvo 19 meses cautivo en Gaza. El gesto busca acercar posiciones con EE.UU. en medio de la visita del expresidente.
Edan Alexander estuvo 19 meses cautivo en Gaza. El gesto busca acercar posiciones con EE.UU. en medio de la visita del expresidente.
Se cumple una semana sin transporte público nocturno en Mar del Plata. El secretario de Gobierno señaló que han "notificado la necesidad de restablecimiento del servicio".