En línea con la buena sintonía que presentan los gobiernos de Argentina y Estados Unidos, el subsecretario de estado Christopher Landau, llegó al país en el marco de una gira regional por Latinoamérica.

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El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que su viaje incluyó una visita a Paraguay, con el objetivo de profundizar los vínculos económicos y de seguridad entre ambos países.

El funcionario norteamericano, se encuentra acompañado por el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.

De acuerdo a la agenda prevista, Landau tiene previsto mantener reuniones con las autoridades del poder ejecutivo y referentes del sector privado para avanzar sobre los entendimientos alcanzados durante el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico, un proyecto de cooperación bilateral que se firmó entre Argentina y Estados Unidos en septiembre de este año.

Se espera que esta tarde se reúna con el canciller Pablo Quirno y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun.

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El cronograma incluirá conversaciones orientadas a promover el crecimiento económico, e incrementar las inversiones estadounidenses en la Argentina, como también fortalecer la cooperación en materia de seguridad.

La visita de ambos funcionarios, se enmarca dentro de la estrategia que mantiene el gobierno estadounidense de Donald Trump, la cual busca profundizar los vínculos con los países de la región y además reafirma el interés de Washington en avanzar en una agenda común con el Gobierno de Javier Milei.

Por último, es de mencionar que el embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas, se reunió con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en Casa Rosada para profundizar la relación bilateral.

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De acuerdo a lo que se reveló, Lamelas y Karina Milei analizaron los diferentes proyectos de desarrollo e inversión de empresas estadounidenses en la Argentina y el contexto político y económico que atraviesa el país.

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