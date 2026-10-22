La situación judicial de José Luis Espert sumó un nuevo capítulo este jueves, luego de que la Justicia federal dictara su procesamiento sin prisión preventiva por presunto lavado de dinero. La resolución fue adoptada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien también dispuso la prohibición de salida del país y un embargo sobre sus bienes por $1.000 millones.

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La investigación gira en torno a una transferencia de US$200.000 que el exdiputado nacional habría recibido en 2019 y que estaría vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, investigado en Estados Unidos por delitos financieros y vinculado a una causa por narcotráfico.

La medida alcanza también al contador de Espert, Mariano Cosentino, señalado como presunto partícipe necesario del delito, y a la firma Varianza S.A., relacionada con el economista.

El eje de la causa es el dinero que Espert habría recibido mediante un contrato de asesoramiento con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo, vinculada a Machado.

Según la hipótesis de la acusación, ese acuerdo habría sido utilizado para justificar fondos de origen ilícito. Los investigadores también buscan determinar el destino del dinero, que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizado para adquirir vehículos de alta gama y realizar inversiones vinculadas a un fideicomiso en Costa Esmeralda.

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El vínculo entre Espert y Machado también quedó bajo la lupa por el apoyo que el empresario le habría brindado durante la campaña presidencial de 2019. Entre otros elementos, se investigó el uso de un avión privado para distintos vuelos, además de otros aportes relacionados con las actividades políticas del economista.

Machado, por su parte, permanece detenido en Estados Unidos, donde se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y fraude electrónico, en el marco de un acuerdo judicial que contempló el desistimiento de la acusación por narcotráfico.

El procesamiento se conoció después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara los planteos de nulidad presentados por la defensa de Espert. Los abogados habían cuestionado distintas medidas de prueba impulsadas durante la investigación y solicitado el apartamiento del fiscal a cargo del expediente.

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Entre los cuestionamientos figuraban la realización de medidas posteriores a la declaración indagatoria, la toma de testimonios sin notificación previa a la defensa, la incorporación de informes de inteligencia y los peritajes realizados sobre teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos secuestrados.

Sin embargo, los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Lugones consideraron que no se habían acreditado irregularidades que justificaran invalidar las actuaciones judiciales. También rechazaron el pedido para recusar al fiscal por una supuesta pérdida de objetividad.

Con esa decisión, la investigación continuó su curso y el juez avanzó con la resolución sobre la situación procesal del exlegislador.

El procesamiento representa un nuevo revés judicial para Espert, cuya situación quedó bajo escrutinio público por sus vínculos con Machado y el origen de los fondos investigados.

La causa busca establecer si el dinero recibido respondió a una actividad profesional legítima o si el contrato habría funcionado como una vía para introducir fondos ilícitos en el circuito económico formal.