El Gobierno nacional declaró como organizaciones terroristas a cinco grupos criminales y guerrilleros de México, Colombia y Ecuador, según informó este miércoles la Oficina del Presidente, Javier Milei.

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La medida alcanza al Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana, de México; las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Colombia; y Los Tiguerones, de Ecuador.

De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión responde a las actividades criminales atribuidas a estas organizaciones, entre ellas el narcotráfico, los secuestros extorsivos, la minería ilegal y los asesinatos por encargo. En el caso de las agrupaciones colombianas, el Gobierno también señaló su trayectoria insurgente y su capacidad operativa regional.

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La disposición establece la incorporación de los cinco grupos al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Según el documento, la decisión fue coordinada entre la Cancillería, los ministerios de Seguridad y Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

El Ejecutivo sostuvo que la medida busca reforzar las herramientas para combatir el terrorismo y el crimen organizado transnacional, bajo el argumento de que la expansión regional de estas estructuras representa un riesgo para la seguridad nacional.

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El anuncio se realizó a través de un comunicado fechado el 21 de octubre de 2026 y firmado por el presidente Javier Milei.

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